Ethiopie: L'Église orthodoxe indienne envisage de renforcer ses liens avec l'Église éthiopienne

Addis Ababa — L'Église orthodoxe indienne cherche à approfondir ses relations de longue date avec l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo par le biais d'un dialogue théologique élargi, d'échanges éducatifs et d'un partage accru de la foi et des traditions.

Sa Sainteté Baselios Marthoma Mathews III, catholicos de l'Orient et métropolite de Malankara, a lancé cet appel à la cathédrale de la Sainte-Trinité à Addis-Abeba, lors de la visite d'une délégation orthodoxe indienne en Éthiopie à l'occasion des célébrations du Meskel de cette année.

Il a déclaré que les deux Églises entretenaient des relations de longue date et avaient déjà entamé un dialogue visant à les rapprocher en tant qu'Églises soeurs au sein de la famille orthodoxe orientale.

« Nous avons déjà entamé nos dialogues entre nos Églises », a déclaré le patriarche, ajoutant que les deux parties explorent les moyens d'établir des « relations plus étroites » et de partager leurs traditions, leur foi et leurs pratiques.

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Il a ajouté que ce dialogue pourrait également ouvrir la voie à une coopération accrue dans le domaine de la formation théologique, notamment par le biais d'échanges d'étudiants entre les séminaires de Malankara et d'Éthiopie.

« Nous envisageons même, dans un avenir proche, de partager les étudiants du séminaire entre notre établissement de Malankara et celui d'Éthiopie », a-t-il déclaré.

Cet échange s'inscrirait dans le prolongement des liens éducatifs déjà établis entre les deux Églises, notamment grâce à la participation de théologiens de Malankara à la formation théologique en Éthiopie.

S'adressant à Pulse of Africa, Son Excellence le Dr Yuhanon Mar Diascoros, métropolite de l'Église orthodoxe syrienne de Malankara et ancien professeur au Collège théologique de la Sainte-Trinité à Addis-Abeba de 1994 à 1997, a décrit la relation entre les Églises comme un lien de longue date ancré dans leur héritage orthodoxe oriental commun.

« Il s'agit d'un lien ancien et très fort entre l'Église orthodoxe indienne et l'Église orthodoxe éthiopienne. Nous sommes des Églises soeurs. Nous appartenons à une même famille », a-t-il déclaré.

M. Diascoros a souligné que l'échange d'enseignants et d'étudiants constituait une expression importante de cette relation, affirmant qu'une telle coopération pourrait contribuer à promouvoir la paix et l'harmonie dans les deux pays.

Il a noté que les deux sociétés sont confrontées à des défis complexes et a insisté sur l'importance d'y répondre par le dialogue pacifique et les enseignements du christianisme.

« Nous devons oeuvrer ensemble pour promouvoir la paix et l'harmonie dans nos deux pays », a-t-il déclaré, soulignant la nécessité d'« enseigner la paix donnée par notre Seigneur Jésus-Christ ».

Ces propos ont été tenus alors que la délégation orthodoxe indienne se joignait aux fidèles orthodoxes éthiopiens pour célébrer le Meskel, l'une des fêtes religieuses et culturelles les plus importantes d'Éthiopie, commémorant la découverte de la Vraie Croix.

M. Diascoros a déclaré que la manière particulière dont l'Éthiopie célèbre le Meskel, notamment son caractère de grande fête nationale, confère à cette célébration une signification particulière.