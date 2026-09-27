Sénégal: Vers des travaux de remise en valeur de 80 hectares à Ndingler

Dakar — Une mission conjointe du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage (MASAE) et du Génie militaire s'est rendue à Ndingler, dans la commune de Ndiaganiao, pour évaluer les travaux nécessaires à la remise en valeur de 80 hectares destinés à 39 familles, a appris l'APS de source officielle.

La mission a procédé à une reconnaissance du site en vue d'identifier les contraintes et de déterminer les travaux à effectuer, notamment le débroussaillage, le dessouchage, le nivellement et la préparation des sols, indiquent les services du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage dans un communiqué.

"Cette mission doit permettre aux services de l'État de constater directement la situation, d'identifier les besoins prioritaires et de travailler avec les populations à leur concrétisation", a déclaré Babacar Dionne, porte-parole du chef de village, cité dans le document.

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La délimitation et la matérialisation du périmètre figurent parmi les premières opérations à réaliser, en vue de sécuriser les superficies destinées aux familles bénéficiaires, relève le communiqué, ajoutant que la mission a également identifié la protection du périmètre et l'accès à l'eau comme des priorités, avec notamment l'étude de la réalisation de forages et d'un dispositif de distribution.

Selon la même source, la remise en valeur devra être accompagnée par des actions de conseils agricoles, l'accès aux intrants et aux équipements ainsi que l'organisation des producteurs.

Cette mission intervient après l'annonce, en janvier 2026, par l'homme d'affaires Babacar Ngom de sa renonciation volontaire, sans contrepartie, au titre foncier concerné au profit de l'État du Sénégal, rappelle le communiqué, soulignant qu'elle marque ainsi une nouvelle étape dans le dossier de Ndingler, avec pour objectif de permettre aux 39 familles concernées de retrouver l'usage productif des 80 hectares.