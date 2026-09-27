Sénégal: Le nouveau directeur général de l'ANER en visite de courtoisie à Ndiassane

Ndiassane — Le nouveau directeur général de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables (ANER), Thierno Alia Mbengue, en visite de courtoisie vendredi à Ndiassane, a exprimé sa volonté d'inscrire son action dans une démarche de proximité avec les populations et les autorités religieuses.

Thierno Alia Mbengue, reçu par le porte-parole du Khalife de Ndiassane Khalifa Ababacar Kounta, a indiqué qu'il compte adopter une démarche de proximité avec les populations en général et les autorités religieuses en particulier, conformément aux orientations du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Le nouveau responsable de l'ANER qui était à Ndiassane dans le cadre d'une tournée de prise de contact avec les grandes familles religieuses du pays, compte solliciter des prières et présenter les enjeux de sa nouvelle mission à ses hôtes.

"Depuis notre nomination par Son Excellence Monsieur le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nous avons voulu partager cette lourde responsabilité avec toutes les autorités religieuses et solliciter leurs prières", a-t-il déclaré à l'APS.

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Le nouveau DG de l'ANER, originaire de la région de Thiès, a souligné l'importance de cette étape de sa tournée à Ndiassane, l'une des principales cités religieuses de la région.

"Ndiassane fait partie de ces grandes familles religieuses qu'il fallait visiter impérativement pour recueillir des prières et échanger avec les autorités", a-t-il ajouté.

M. Mbengue a insisté sur le rôle des autorités religieuses, en tant qu"'identités remarquables" de la société sénégalaise, dans l'accompagnement des politiques publiques et le maintien du dialogue avec les populations.