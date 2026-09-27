Sénégal: Plaidoyer pour l'introduction de la langue Soninké dans l'écosystème du numérique

Le président de l'association Wagadu Jiida, Khalil Sy, a plaidé pour l'introduction de la langue Soninké dans l'écosystème du numérique afin de préserver son usage face à l'urbanisation et au phénomène de l'émigration.

"Avec l'urbanisation ou l'émigration, nous avons peur de voir que lorsqu'on s'installe dans les grandes zones urbaines, que nous soyons noyés par la langue qui est majoritairement parlée. C'est pourquoi nous voulons aller vers la numérisation, la googlelisation de la langue Soninké", a-t-il dit.

M. Sy s'entretenait avec l'APS, à l'occasion de la célébration, vendredi, de la 3ème édition de la journée internationale de la langue Soninké, axée sur le thème "De l'oral à l'écrit : faire du Soninké une langue de production, d'apprentissage et de création en 21è siècle".

Au niveau national, la célébration de cette journée porte sur le thème: "Hier et aujourd'hui, wagadu jiida se souvient".

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Selon M. Sy, il s'agira, à travers cette démarche de faire figurer certaines lettres de la langue Soninkés sur les claviers, en vue de faciliter la tâche aux usagers, notamment des jeunes de la communauté.

"Nous voulons qu'il y ait des productions cinématographiques ou audiovisuelles en Soninké, pour que l'enfant Soninké, en s'intéressant à cela, puisse en même temps apprendre sa langue", a t-il dit.

Il a rappelé l'existence de livres écrits en Soninké même s'ils sont rangés dans les tiroirs.

"En tant qu'association, nous devons aller à la recherche des partenaires, pour faciliter l'édition de ces livres-là et favoriser leur diffusion dans la communauté. Cela permettra de les inciter à la lecture en Soninké, de la même manière que nous lisons un roman de Molière en français", a ajouté le président de l'association Wagadu Jiida.

Pour promouvoir davantage le Soninké, l'association a organisé, au cours de cette journée, un concours de poésies et de contes en vue de pousser les jeunes à aimer leur langue.

"Nous demandons à notre communauté d'assurer cette mission de transmission que nous-mêmes, avons reçue de nos parents. La chaîne ne doit pas s'interrompre", a plaidé M. Sy, assurant leur disponibilité à accompagner l'État dans dans l'introduction de l'enseignement en langue Soninké dans les villages.