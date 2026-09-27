Sénégal: Notto Diobass - Le maire réceptionne un forage à Keur Ibra Fall

Notto Diobass — Le maire de la commune de Notto Diobass, Alioune Sarr, a réceptionné, vendredi, un forage équipé d'un réseau d'adduction d'eau, réalisé par le groupe Sablux établi dans le village de Keur Ibra Fall, a constaté l'APS.

"Nous sommes venus à Keur Ibra Fall, pour réceptionner cet infrastructure d'adduction d'eau potable", a dit Alioune Sarr, lors de la cérémonie.

Il s'agit d'un forage d'eau potable qui dessert des robinets à travers le village.

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Selon le maire, le forage permettra de résoudre la question cruciale de l'accès à l'eau potable de ce village important de la commune de Notto Diobass.

Il a ajouté que l'infrastructure règle, à la fois, des questions de santé, d'hygiène, d'éducation et de développement de manière générale.

Selon Alioune Sarr, cet ouvrage hydraulique est le fruit d'un partenariat entre le projet immobilier "Notto Diobass Smart City" et le groupe Sablux.

"Les questions essentielles des services sociaux de base, de l'accès à l'eau, aux infrastructures routières, à l'école, aux services de santé sont au coeur de +Notto Diobass Smart City+", a t-il souligné.

A travers cet initiative, la municipalité "célèbre non seulement la réalisation de branchements d'eau potable, a-t-il dit, mais magnifie une volonté commune [...] de faire un territoire, de renforcer un lien entre une commune et les acteurs et qui la composent, mais aussi de contribuer à son développement".

"Nous sommes heureux d'avoir pu unir nos efforts avec la commune autour de cet initiative qui profite directement aux habitants de Keur Ibra Fall", a dit Marc Ndiaye, représentant du groupe Sablux.

"Cela traduit un engagement du groupe Btp à accompagner durablement les territoires qui nous accueillent, en plaçant toujours l'humain et la qualité de vie au coeur de nos initiatives", a ajouté M. Ndiaye.

Pour lui, la mission de "bâtisseur de Sablux" implique sa participation à "l'émergence de territoires plus inclusifs, plus résilients et plus agréables à vivre".

Il n'a pas manqué d'exprimer la volonté du groupe d' "accompagner les dynamiques locales et d' être à l'écoute des besoins des communautés et d'agir là où sa contribution peut avoir un impact durable".

Le représentant du groupe a dit espérer que cette infrastructure apportera "une réelle valeur ajoutée" au quotidien des habitants de Keur Ibra Fall et qu'elle constituera une nouvelle étape dans la "dynamique positive" dans laquelle le groupe souhaite accompagner les acteurs locaux.