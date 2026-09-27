Ile Maurice: 30 septembre 1986 - La cité de Port-Louis octroie la citoyenneté d'honneur à Nelson Mandela

Le choix de la municipalité de Port-Louis d'octroyer la citoyenneté d'honneur à Nelson Mandela n'est pas le fait du hasard. C'est une manière de manifester notre solidarité envers le peuple sud-africain dans sa lutte pour éliminer ce système abject qu'est l'apartheid.

C'est ce qu'a déclaré, hier, le lord-maire de la cité de Port-Louis, Cassam Uteem, lors de la double cérémonie d'octroi de la citoyenneté d'honneur à Nelson Mandela, et à la Solidarité Fraternelle Mauricienne. C'est ce que rapporte l'express du mardi 30 septembre 1986. Faisant une brève référence historique à l'African National Congress (ANC), le lordmaire a fait ressortir que cette organisation prônait, à l'origine, la non-violence, principe qu'elle devait abandonner plus tard à la suite du durcissement du régime sud-africain.

«Même si Nelson Mandela est actuellement en prison, veuillez lui dire qu'il est maintenant un libre citoyen d'honneur de la cité de Port-Louis», a indiqué le maire.

Prenant la parole, Stanley Mabizela, représentant de l'ANC en Afrique de l'Est, a dit que le geste du lord-maire de Port-Louis est plus qu'un simple symbole. C'est le signe de la solidarité de toute la société mauricienne, a-t-il maintenu. Parlant de Nelson Mandela,

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Stanley Mabizela a dit que c'est parce qu'il s'est élevé contre le régime sud-africain qui a voulu imposer un statut inférieur pour les Noirs, que Mandela purge actuellement un terme d'emprisonnement à vie. Selon Stanley Mabizela, le peuple sud-africain est déterminé à s'élever de force contre le régime de Pretoria jusqu'à ce que ce système soit complètement démantelé. Stanley Mabizela a sévèrement condamné des pays tels que les États-Unis, la France, l'Allemagne et le Japon, pour le soutien qu'ils accordent au régime sud-africain. Il demande à ces pays, d'assister l'Afrique du Sud du point de vue humain, et des valeurs humaines, au lieu de rechercher uniquement à protéger leurs avantages économique et militaire.

Stanley Mabizela a, toutefois, regretté le fait que Mandela ne pourra pas personnellement exprimer sa reconnaissance envers le peuple mauricien, car il n'est autorisé à correspondre qu'avec ses proches seulement. «C'est avec humilité que j'accepte, au nom de Nelson Mandela, le titre de citoyen d'honneur que la municipalité de Port-Louis lui a conféré.» C'est en ces mots que Stanley Mabizela a terminé son intervention.

Parlant de la Solidarité Fraternelle Mauricienne (SFM), le lord-maire a mis en garde contre le danger à oublier ce que cette organisation a fait dans le passé pour promouvoir la paix dans la société mauricienne et dans le monde. Il a évoqué les initiatives prises par la SFM. notamment en 65 et en 68, alors que le pays avait grandement besoin de paix sociale. Il a salué également son initiative d'adresser un message à des dirigeants politiques, à l'approche d'une élection. Parlant du fondateur du mouvement, Edwin de Robillard, le lord-maire a eu ceci à dire : «Souhaitons qu'il ne guérisse jamais de sa folie pour promouvoir la paix et l'amour fraternel.»

Pour sa part, Edwin de Robillard a longuement parlé des activités de la Solidarité Fraternelle Mauricienne. Il a dit comment le message de cette organisation a été diffusé dans pas moins de 48 pays du monde entier.

En terminant son intervention, Edwin de Robillard a exprimé sa conviction selon laquelle il est possible que la paix règne dans le monde entier si les hommes veulent bien s'engager dans cette direction. C'est sa foi en Jésus Christ, devait-il ajouter, qui constitue la source même de son engagement et de sa conviction au sein de la Solidarité Fraternelle Mauricienne.

La cérémonie d'hier s'est déroulée devant de nombreuses personnalités, dont Madun Dulloo, ministre de l'Agriculture, Karl Offman, ministre des Administrations régionales, des membres de l'opposition, des chefs religieux, des membres du corps diplomatique.