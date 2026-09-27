Afrique: ONU - William Ruto plaide pour une meilleure représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité

26 Septembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Yvette Reine Nzaba

A la tribune de l'ONU, le président kényan William Ruto a appelé, le 25 septembre, à une réforme du Conseil de sécurité des Nations unies, dénonçant l'absence de représentation permanente de l'Afrique au sein de cette instance.

Lors de son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU, le chef de l'État kényan a souligné que l'Afrique représente plus d'un quart des États membres de l'organisation, tout en restant exclue des sièges permanents du Conseil de sécurité. Selon William Ruto, cette situation reflète une architecture internationale héritée d'une époque où la plupart des pays africains n'étaient pas encore indépendants et n'avaient donc pas participé à la création des institutions chargées de garantir la paix et la sécurité internationales. « Le monde s'est depuis transformé. Le Conseil de sécurité, lui, ne l'a pas fait », a-t-il déclaré, estimant qu'il est impossible de répondre aux mutations actuelles avec des institutions qui ne se réforment pas.

Le président kényan dénonce également le paradoxe d'un continent régulièrement au coeur des discussions et des décisions du Conseil de sécurité, sans disposer d'une voix permanente dans leur élaboration. Ainsi, William Ruto a plaidé pour une meilleure représentation de l'Afrique afin d'adapter le fonctionnement du Conseil de sécurité aux réalités géopolitiques actuelles.

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