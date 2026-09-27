Congo-Brazzaville: Santé de la reproduction - Le Fnuap renforce le partenariat avec les médias

Le Fonds des Nations unies pour la population (Fnuap) entend renforcer son partenariat avec les médias congolais pour l'amélioration de la santé reproductive et promouvoir les droits sexuels, reproductifs, mais aussi l'éradication des violences basées sur le genre. Des actions qui s'inscrivent dans le cadre des missions de cette agence onusienne.

A l'occasion d'un déjeuner de presse organisé le 25 septembre à Brazzaville, la représentante résidente du Fnuap, Agnès Kayitankoré, a émis le voeu d'instaurer un espace de dialogue avec les médias dont le rôle est crucial dans l'atteinte des priorités de développement inscrites par le gouvernement. « Le rôle des médias, pour le Fnuap, est de porter le combat du développement et de la santé reproductive de la population pour sauver des vies et favoriser l'épanouissement de l'humain », a-t-elle indiqué.

En République du Congo, le Fnuap intervient dans neuf des quinze départements du pays, principalement dans les zones rurales et urbaines, y compris les zones touchées par des crises humanitaires, comme les inondations, et les régions éloignées où l'accès aux services de santé et de prise en charge est limité. Ces interventions portent sur les besoins en santé reproductive, la lutte contre les violences basées sur le genre, en lien avec les priorités de développement. Ces interventions se concentrent sur les régions rurales et urbaines, y compris les zones touchées par des crises humanitaires (comme les inondations) et les régions éloignées où l'accès aux services de santé et de prise en charge est limité

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En partenariat avec le gouvernement congolais, les ONG locales et internationales, les agences des Nations unies, les autres acteurs du développement et les actions menées par l'agence onusienne s'inscrivent dans le cadre du développement durable et des objectifs mondiaux visant à améliorer la santé des populations et à soutenir les droits humains. « Les activités menées par le Fnuap dans le cadre de notre intervention portent sur la sensibilisation aux violences et à l'accompagnement des victimes des viols qui bénéficient d'un appui psychosocial », a précisé la représentante résidente.

Lors des échanges avec les médias, Agnès Kayitankoré, qui évoquait quelques données en matière de la santé de la reproduction, a précisé que le Congo enregistre aujourd'hui, comparativement à quelques années, un recul du taux de mortalité infantile qui est passé, selon elle, à 304 décès pour mille naissances.

Dans le cadre de son Plan stratégique, le Fonds appuie le gouvernement dans l'amélioration à l'accès aux soins de santé de la reproduction pour favoriser la réalisation de trois résultats transformateurs dudit Plan, à savoir zéro décès maternel évitable, zéro besoin non satisfait en planification familiale et zéro violence basée sur le genre et pratique néfaste.