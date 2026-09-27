Sénégal: Ndiassane - 75 femmes de developpement financées par la DER/FJ

Le delegue general a l'entreprenariat rapide pour les femmes et jeunes a procede a la remise officille d'un checque de 13 450 000 francs, destine au financement de 75 femmes de developpement a ndiassane.

NDIASSANE- Un financement qui rentre dans le cadre de l'accompagnement des domou daara. Selon le delegue general de la DER/FJ, Abdoulaye Niane, ce financement materialise la volonte du president la republique, Bassirou Diomaye Faye. « Lors de notre nomination , il y a deux mois et demi, il nous a laissé des recommandations fermes d'amplifier le pas et d'aller partout dans le pays pour assister et financer les femmes' »a-t-il rappele.

» Notre présence ici, a ndiassane, aujourd'hui, traduit cette volonté du president de la republique. Soyez assurés que notre volonté est d'aller beaucoup plus loin, de financer beaucoup plus de femmes et d'être attentifs à vos preoccupations, a rassure le delegue general.

Repondant a une solicitation des ASC et associations, Abdoulaye Niane a precise que si l'organisation requise est faite, la DER/FJ sera à leurs côtés.

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« En tout cas, c'est avec beaucoup d'espoir et de plaisir que je suis venu ici. Je ne saurais terminer sans une prière à l'endroit de la famille et je vous dis que nous serons très bientôt de retour a Ndiassane. Travaillez dans la sérénité, ayez de l'ambition, nous serons là quand vous allez atteindre vos objectifs, a-t-il conclu.

La delegation de la Der a ete auparavant recu par le porte parole du khalife general. Serigne Khalifa kounta a salue l'action de la Der a ndiassane avant de formuler des prieres de reussite au nom du khalife general de ndiassane.