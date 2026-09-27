Sénégal: Le numérique à l'école - 6 888 écoles et établissements à connecter à un internet haut débit

Pour lutter contre la fracture numérique au Sénégal, notamment dans le secteur de l'éducation, le gouvernement prévoit de connecter 6 888 écoles et établissements à un internet haut débit. L'annonce a été faite vendredi, lors de la réunion du Conseil interministériel pour les préparatifs de la rentrée 2026-2027.

Sur le front des infrastructures, le gouvernement met en avant plusieurs réalisations. Le Programme d'amélioration de l'environnement scolaire a permis la construction de 14 écoles élémentaires complètes, trois collèges, six lycées et deux blocs scientifiques et technologiques, ainsi que la réhabilitation de 14 établissements.

Dans les structures existantes, 1.305 salles de classe, 220 blocs administratifs et 250 blocs d'hygiène ont été réalisés, auxquels s'ajoutent 44.000 mètres linéaires de murs de clôture. Le ministère fait aussi état de l'accompagnement de 1.127 daaras modernes.

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Le numérique occupe une place importante dans le dispositif. Dans le cadre de la Stratégie du numérique pour l'éducation 2025-2029, 6.547 tablettes pédagogiques ont déjà été distribuées et 12.385 enseignants formés et certifiés au numérique et à l'intelligence artificielle. Le raccordement de 6.888 écoles et établissements à l'Internet haut débit est programmé.

Des solutions satellitaires doivent, en complément, couvrir plus de 2.000 écoles. Selon le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, le Modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal (Mohebs) est désormais déployé dans 1.958 écoles.

Il annonce aussi la disponibilité de la plateforme d'Intelligence artificielle (IA) dénommée « Allô Gorgui » qui, a-t-il indiqué, est accessible à partir d'un téléphone même sans connexion. Elle doit également accompagner les élèves en français et en wolof, notamment en sciences et en mathématiques.