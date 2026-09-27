Sénégal: Reboisement à Touba - « Kiiraay » mise sur les espaces publics et les écoles

26 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Birane DIOP

Les jeunes du parti Kiiraay-Les Patriotes Républicains de Touba ont organisé, vendredi 25 septembre 2026, une journée de reboisement dans plusieurs sites de la ville. Au total, 150 arbres ont été plantés à la place publique de Darou Khoudoss ainsi que dans des établissements scolaires privés de Touba.

Cette initiative s'inscrit dans la volonté des jeunes de contribuer au projet « Touba, ville verte ». Les plants ont été répartis entre la place publique de Darou Khoudoss et les écoles privées Serigne Mbacké et Cheikh Mouhamadoul Bachir Mbacké, situées à Darou Minane 2.

Le choix porté sur les établissements scolaires n'est pas fortuit, selon le coordonnateur des jeunes de Kiiraay, Cheikh Mbengue. « Ce sont des lieux qui regroupent beaucoup de monde. Les élèves ont besoin d'espaces ombragés pour se protéger contre le soleil durant les heures de pause », a-t-il expliqué.

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Pour lui, cette action dépasse le cadre politique. « Avant d'être des acteurs politiques, nous sommes des habitants de cette ville et des fidèles mourides. Nous participons à toutes les activités qui contribuent au bien-être des populations », a-t-il souligné. Cheikh Mbengue a également salué l'accompagnement du coordonnateur de Kiiraay à Touba, Mamadou Abib Diop, directeur général de la Société africaine de raffinage (SAR).

Le responsable a, par ailleurs, invité les populations à assurer le suivi et la protection des arbres plantés afin de garantir leur croissance. Superviseur au service du cadre de vie du département de Mbacké, Ahma Sylla a salué l'initiative des jeunes de Kiiraay. Il a indiqué que les agents du service se sont mobilisés pour accompagner cette opération de reboisement. Abondant dans le même sens que Cheikh Mbengue, il a insisté sur l'importance du suivi des plants. « Leur protection est essentielle pour assurer leur survie », a-t-il rappelé.

Les guides religieux et les responsables des établissements concernés ont également salué cette initiative. Ils ont notamment relevé l'intérêt de la plantation d'arbres dans les écoles, où les élèves pourront disposer à terme d'espaces ombragés pour se protéger de la chaleur durant les heures de pause.

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