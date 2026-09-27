Sénégal: Azerbaïdjan - Une nouvelle dynamique dans les relations bilatérales

26 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par M. DIEME

Un mémorandum d'entente instituant des consultations politiques a été signé entre le Sénégal et l'Azerbaïdjan à l'occasion de la Semaine de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'information a été donnée le vendredi soir par le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

À l'occasion de la Semaine de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, Cheikh Niang, le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, a signé avec son homologue azerbaïdjanais un mémorandum d'entente instituant des consultations politiques entre le ministère des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan et le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur.

Ce mémorandum établit, selon une note du ministère, un cadre régulier de concertation entre les deux pays, destiné à favoriser le dialogue politique et à approfondir leur compréhension mutuelle sur les questions d'intérêt commun.

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