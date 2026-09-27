Sénégal: Ousmane Diagne souligne la nécessité de renforcer les organisations faîtières

Thiès — Le ministre délégué en charge de l'Elevage, Ousmane Diagne, a souligné, vendredi à Thiès, la nécessité de renforcer les organisations d'éleveurs, face aux contraintes liées au climat, à l'accès à l'eau et aux ressources fourragères ainsi qu'aux conditions économiques et sociales des ménages pastoraux.

"Le secteur doit faire face à des contraintes importantes, liées au climat, à l'accès à l'eau et aux ressources fourragères ainsi qu'aux conditions économiques et sociales des ménages pastoraux", a dit Ousmane Diagne.

Face à ces défis, a-t-il ajouté, "le renforcement des organisations d'éleveurs est devenu une nécessité".

Il prenait part à un atelier de renforcement de capacités organisé à l'intention de membres du conseil d'administration du Conseil national de la maison des éleveurs (CNMDE) en matière de gouvernance institutionnelle, de plaidoyer et de lobbying.

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Cette rencontre visait à consolider leurs capacités de représentation et de défense des intérêts des éleveurs.

"Des organisations fortes, structurées et représentatives sont indispensables pour porter les préoccupations du monde pastoral, participer au dialogue avec les pouvoirs publics et contribuer à la construction de solutions adaptées aux réalités du terrain", a poursuivi le ministre.

"Cet atelier a permis de renforcer les capacités des membres du conseil d'administration en matière de plaidoyer, de lobbying, de négociation, de communication institutionnelles", a affirmé Ousmane Diagne.

Selon lui, ces travaux interviennent dans un contexte où l'élevage pastoral demeure essentiel à l'économie rurale et aux moyens d'existence de nombreuses familles.

Il a salué la démarche engagée par le CNMDE, les échanges consacrés au plaidoyer et à l'identification des priorités des éleveurs qui, selon lui, constituent une étape importante.

Aussi, il a souhaité que les acquis de cet atelier se traduisent en actions concrètes. Pour ce faire, la feuille de route des actions prioritaires de plaidoyer élaborée lors des travaux doit servir de cadre de référence pour organiser les prochaines étapes.

Selon lui, le Conseil national de la maison des éleveurs doit jouer un rôle important.

"Le Conseil doit renforcer la représentation des éleveurs, structurer leurs préoccupations et apporter auprès des pouvoirs publics des propositions claires et constructives", a-t-il souligné.

Le président du CNMDE, Ismaïla Sow a salué les efforts de l'État du Sénégal, à travers le ministre en charge de l'Elevage, pour accompagner "le développement du secteur et améliorer les conditions de vie et de production des éleveurs".

M. Sow a lors de cette rencontre appelé l'État à assurer une disponibilité "suffisante, régulière et accessible" de vaccins de qualité, et à améliorer la couverture vaccinale du secteur à l'échelle nationale.

Il a aussi plaidé pour l'amélioration de la gestion et de la sécurisation des parcours pastoraux, des pâturages, des couloirs de passage, en veillant au respect et à l'application effective du Code pastoral en matière de financement de l'élevage et du pastoralisme.