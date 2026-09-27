Sénégal: Plus de 7 milliards de francs CFA mobilisés pour la résilience des communautés affectées par la lèpre

Fatick — Le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, à travers la Direction générale de l'action sociale (DGAS), a mis en place le Programme de résilience des communautés affectées par la lèpre (PRCAL) pour la période 2026-2030, financé à hauteur de 7 milliards 216 millions de francs CFA, a appris l'APS.

À travers cette initiative, l'Etat accélère l'intégration socio-économique des anciens villages de reclassement social qui ont été créés par la loi 76-03 du 25 mars 1976, avant d'être abrogée en 2023.

"Notre ambition est claire : ne laisser personne au bord du chemin et faire de chaque territoire un espace où chaque citoyen peut vivre dans la dignité, accéder aux services essentiels et participer pleinement au développement de sa communauté", a indiqué le directeur général de l'Action sociale, Paul Joseph Ndiaye.

Il s'exprimait jeudi au cours d'une réunion du Comité régional de développement (CRD) organisée à Fatick (centre-ouest) sous forme d'un atelier de partage dudit programme et de restitution des résultats de la collecte des données et des évaluations des populations de Sowane, un ex-village de reclassement situé dans la commune de Diouroup.

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"Notre présence à Fatick n'est pas une simple visite administrative. Elle traduit une conviction forte : les politiques sociales ne peuvent être efficaces que lorsqu'elles portent des réalités vécues par les populations, qu'elles sont construites avec elles et qu'elles mobilisent l'ensemble des forces vives du territoire", a fait valoir M. Ndiaye.

Cette rencontre, qui a été présidée par la gouverneur de la région de Fatick, Ngoné Cissé, fait suite à une mission effectuée par les différents services de la DGAS dans plusieurs ex-villages de reclassement du pays dont Sowane.

Le directeur général de l'Action sociale a indiqué que les différents échanges avec les autorités administratives, les collectivités territoriales, les services techniques et les populations ont permis de constater que le territoire de Fatick dispose de ressources humaines, institutionnelles et communautaires considérables pour accompagner la transformation sociale de Sowane et la mise en oeuvre du programme PERCAL.

La question sanitaire occupe également une place majeure dans les préoccupations exprimées par les populations locales. La Direction régionale de la santé (DRS) de Fatick a manifesté sa volonté d'accompagner le PRCAL sur son volet médico-social, proposant de renforcer la formation des agents de santé sur la lèpre, d'améliorer la détection précoce des cas et de renforcer la lutte contre la stigmatisation.

Elle recommande également une présence régulière du Programme national de lutte contre la lèpre dans le village autour des cas index afin de renforcer la prévention, le dépistage et la prise en charge.