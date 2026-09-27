Sénégal: Extension du TER - Diamniadio - AIBD inaugurée lundi, Mbour à l'étude

Le Train express régional (TER) s'apprête à franchir une nouvelle étape avec l'ouverture officielle, lundi 28 septembre, de la section Diamniadio-Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) par Bassirou Diomaye Faye. Longue de 19 kilomètres, cette deuxième phase doit prolonger la ligne mise en service entre Dakar et Diamniadio et renforcer la desserte ferroviaire de l'aéroport.

Lancée officiellement le 5 mars 2022, cette phase devait initialement être réalisée en 21 mois, dont quatre mois consacrés à la libération des emprises. Le coût annoncé à l'époque était de 207 milliards de francs CFA. Le calendrier initial prévoyait ainsi une mise en service vers la fin de 2023. Le projet a toutefois connu des ajustements et des prolongations. Un marché portant sur le système ferroviaire, signé en septembre 2023 et notifié en janvier 2024, affichait notamment un délai d'exécution de 15 mois.

Après les travaux, les essais techniques ont constitué une étape déterminante fin juillet. En septembre 2026, la SENTER procédait encore à des exercices de sécurité en vue de l'ouverture de la liaison Diamniadio-AIBD.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mais l'ambition dépasse désormais l'aéroport. La phase 3 vise l'extension du TER jusqu'à Thiès, sur environ 25 kilomètres. En juillet dernier, l'État, l'AFD et l'Union européenne ont signé un mémorandum pour financer les études techniques, économiques, sociales et environnementales préalables. Ces études doivent s'étaler sur 20 à 24 mois.

L'objectif affiché est également d'étudier l'extension du réseau vers Mbour, déjà évoquée par les autorités. Dès 2023, le gouvernement avait demandé le lancement d'études pour les prolongements vers Thiès et Mbour. En mars 2026, le financement de la phase 3 a été renforcé par des contributions de l'UE et de l'AFD.

Ainsi, avec l'ouverture de Diamniadio-AIBD, le TER entre dans une nouvelle séquence : passer d'une liaison essentiellement métropolitaine à un réseau ferroviaire davantage tourné vers les grands pôles urbains et économiques du pays.