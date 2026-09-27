Cote d'Ivoire: Deuil - Fin de transmission pour Georges Taï Benson

Le paysage médiatique et culturel ivoirien est orphelin depuis le vendredi 25 septembre 2026. A 18h30, l'annonce est tombée, lourde et implacable : Georges Taï Benson s'est éteint, à 80 ans, à l'Institut de cardiologie d'Abidjan.

Comme d'habitude, ce sont les réseaux sociaux qui ont commencé à relayer la nouvelle. Et une source familiale l'a confirmée dans un bref appel téléphonique.

Avec Georges Taï Benson, s'en va le pionnier d'un journalisme d'idées, un homme de terrain dont le charisme a contribué à l'âge d'or de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti) dans les années 1970 et 1980. En effet, Benson n'était pas un simple présentateur à l'écran, il était un observateur aiguisé des mutations sociales de la Côte d'Ivoire.

L'homme avait une philosophie de vie et professionnelle qu'il martelait avec la verve qu'on lui connaissait : « Je veux des hommages à titre costume et non à titre posthume ». Une formule ciselée qui interpellait directement cette tendance commune à ne célébrer les talents que lorsqu'ils meurent.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Né à Treichville en 1946, Georges Taï Benson aura passé sa vie à appliquer ce précepte, transformant les plateaux de télévision en d'authentiques tremplins pour la reconnaissance des fragilités et des génies des arts.

Au-delà de la musique, notamment de son rôle dans l'éclosion de talents comme Chantal Taïba et Alpha Blondy, Taï Benson possédait cette audace rare qui l'a mené à être le seul journaliste ivoirien de l'histoire à braver les conventions politiques d'une époque pour rencontrer directement la légende Bob Marley à Miami en 1979. C'était, in fine, un homme en avance sur son temps, guidé par une grande sensibilité culturelle.

L'héritage de Georges Taï Benson rappelle que le journalisme est d'abord une aventure humaine, une écriture au long cours qui doit savoir capter l'esprit d'une nation.

Sa disparition laisse en émoi ses fans, sa famille biologique et professionnelle. Eugène Dié Kacou que nous avons joint au téléphone était sans voix.