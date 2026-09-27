Cote d'Ivoire: AmCham-CI Town Hall 2026 - Le ministre Sidi Touré présente les opportunités du secteur de l'élevage

La Chambre de commerce américaine en Côte d'Ivoire (AmCham-CI) a organisé, le jeudi 24 septembre 2026, à Abidjan, son Town Hall 2026, en collaboration avec l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire.

Ce rendez-vous était destiné à renforcer le dialogue entre le secteur privé et la représentation diplomatique américaine autour du thème « Connecting Members with the U.S. Embassy ».

La rencontre a réuni des membres de la Chambre, des entreprises intéressées par son réseau ainsi que plusieurs représentants de l'ambassade des États-Unis.

L'ouverture des travaux a été assurée par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré. Il a présenté les opportunités et les défis liés au développement de l'élevage en Côte d'Ivoire, un secteur considéré comme stratégique pour l'économie et la sécurité alimentaire du pays.

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Le ministre a mis en avant le potentiel naturel et démographique de la Côte d'Ivoire. Le pays dispose, selon les données présentées lors de la rencontre, d'environ 11 millions d'hectares de parcours favorables à la production animale.

Avec une population estimée à près de 35 millions d'habitants et une forte proportion de jeunes, les besoins alimentaires et les perspectives de consommation constituent, selon lui, des facteurs importants pour le développement de la filière.

Sidi Tiémoko Touré a ainsi insisté sur la nécessité de mobiliser davantage d'investissements et de partenaires afin d'améliorer les infrastructures, la productivité et la compétitivité du secteur. « La Côte d'Ivoire a fait le choix de cette stratégie », a-t-il souligné, en appelant à renforcer les partenariats susceptibles d'accompagner la transformation du secteur de l'élevage.

Le développement de l'élevage reste toutefois confronté à plusieurs contraintes. Le ministre a évoqué les besoins en matière d'organisation professionnelle, d'amélioration génétique des animaux et de modernisation des infrastructures.

Pour le gouvernement, l'enjeu est également de consolider la production nationale afin de contribuer davantage à la sécurité alimentaire et de réduire la dépendance aux importations de produits d'origine animale.

Le ministre a invité les partenaires présents à participer à la 4e édition du Selab Livestock Show (Salon professionnel de l'élevage et des productions animales), qui se tiendra du 20 au 22 novembre 2026 au Palais des Sports de Treichville, à Abidjan.

Intervenant dans le cadre de ce Town Hall, Félicia Djibo, présidente de l'AmCham-CI, a réaffirmé la vocation de la Chambre à offrir à ses membres un espace d'échanges avec les institutions et les acteurs économiques.

Le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, Junaid Munir, a pris part aux échanges. La présence de la représentation diplomatique américaine a permis aux entreprises membres de dialoguer avec les responsables de l'ambassade sur les opportunités de coopération et les relations économiques entre les deux pays.

Créée pour accompagner le développement des relations économiques entre les deux pays, l'AmCham-CI rassemble des entreprises américaines, ivoiriennes et internationales engagées dans le commerce et l'investissement.

Le Town Hall 2026 s'inscrit ainsi dans cette dynamique de rapprochement entre le secteur privé et les institutions américaines et ivoiriennes.

Cette démarche vise à faciliter l'accès à l'information, à identifier de nouvelles opportunités d'affaires et à renforcer les liens entre les communautés d'affaires des deux pays.