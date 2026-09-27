Cote d'Ivoire: Restitution des travaux parlementaires - Des lois votées expliquées aux populations d'Adjamé

Le député-maire d'Adjamé, Soumahoro Farikou, a procédé, le vendredi 25 septembre 2026, à la restitution des travaux parlementaires dans la salle de conférence de la mairie.

Cette rencontre a permis de présenter aux populations plusieurs textes examinés par l'Assemblée nationale au cours de la première session ordinaire de l'année 2026, ainsi que leurs principales implications pour le développement économique et social du pays.

La rencontre s'inscrit dans une démarche de proximité entre les élus et les populations. Selon les explications données lors de la cérémonie, le député, en tant que représentant du peuple, participe à l'examen et au vote des lois, au contrôle de l'action gouvernementale et à l'évaluation des politiques publiques.

La restitution parlementaire vise ainsi à rendre compte du travail accompli au Parlement et à recueillir les préoccupations des citoyens.

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Au cours de la première session ordinaire de 2026, l'Assemblée nationale a examiné 27 projets de loi, répartis en huit projets de loi ordinaires, quatorze projets de loi de ratification d'ordonnances et cinq projets de loi de ratification de conventions internationales.

Parmi les textes évoqués figurent notamment ceux relatifs à la promotion et au développement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, à l'économie sociale et solidaire, ainsi qu'à plusieurs conventions internationales.

Les échanges ont permis de replacer l'action parlementaire dans le cadre du Plan national de développement (Pnd) 2026-2030, présenté comme un instrument de planification stratégique destiné à orienter les priorités de développement du pays au cours des prochaines années.

Le député d'Adjamé a indiqué que le Pnd 2026-2030 prévoit un investissement global estimé à 114 838,5 milliards de Fcfa. Le secteur privé devrait en apporter plus de 70 %, soit environ 80 614 milliards de Fcfa, tandis que le financement public est annoncé à 37 933 milliards de Fcfa. Une part de 91,6 % du financement public est attendue du marché financier régional.

Les priorités évoquées concernent l'investissement privé, l'agriculture et le développement du capital humain. Le document présenté insiste également sur le renforcement de l'évaluation des politiques publiques afin d'assurer davantage de rigueur, de transparence et de performance dans la mise en oeuvre des actions de développement.

La présentation du Pnd a rappelé plusieurs indicateurs de la décennie précédente : une croissance de 8,1 % entre 2012 et 2019, puis de 6,5 % entre 2021 et 2024, un taux d'accès à l'électricité passé de 74 % à 98,6 %, ainsi que plus de 8 500 kilomètres de routes réalisés. Plus de 3 millions d'emplois auraient été créés, avec un taux de chômage présenté comme étant passé d'environ 9,4 % à près de 6 %.

Le député a également présenté les éléments relatifs à la ratification d'une ordonnance instituant une prime spéciale en faveur des retraités du secteur public. Examiné le 17 mars 2026, le texte prévoit une prime équivalente au tiers de la pension mensuelle, versée chaque année aux retraités relevant de l'institution de prévoyance sociale concernée.

Cette mesure vise notamment à donner un fondement juridique durable à la prestation et à améliorer le pouvoir d'achat des retraités. La présentation indique que son financement repose sur la solidité financière de l'institution concernée, sans incidence annoncée sur le budget de l'État.

Une autre loi présentée concerne les retraités du secteur privé. Le texte ratifiant l'ordonnance correspondante prévoit également une prime spéciale équivalente au tiers de la pension mensuelle, versée chaque 1er septembre au profit des retraités relevant de la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps).

Soumahoro Farikou a affirmé qu'environ 220 000 retraités seraient concernés chaque année, dont près de 120 000 du secteur privé. La présentation fait également état d'une évolution du taux de cotisation, passé de 8 % à 14 %, d'un élargissement de la base de calcul, passée de 10 à 15 ans, ainsi que d'une progression des cotisations sociales, qui seraient passées d'environ 197 milliards de Fcfa en 2014 à plus de 466 milliards en 2024.

Le solde technique est, pour sa part, présenté comme étant passé de 86 milliards à près de 297 milliards de Fcfa, tandis que les actifs auraient progressé de 156 milliards à plus de 1 438 milliards de Fcfa sur la même période.

Le député d'Adjamé était assisté, dans cet exercice, par le député de Bouaké commune, Béma Fofana, et le député de Zoukougbeu, Doh Dibahi Marcellin.

Les débats ont ainsi mis en lumière les orientations du Pnd 2026-2030 ainsi que les mesures relatives à la protection sociale des retraités.