Cote d'Ivoire: Festival des ARTs du Canal de Beijing - Le Bureau ivoirien du Tourisme promeut la Destination Côte d'Ivoire

La 4e édition du Festival international des arts du Canal a été ouverte dans la soirée du jeudi 24 septembre 2026 à l'espace éponyme « Place de la culture du Canal », dans le district de Tongzhou, à Beijing. Une quinzaine de pays ont été invités.

Au nombre de ceux-ci, la Côte d'Ivoire représentée par la directrice du Bureau du tourisme et des loisirs, Frédérique Ada-Kouassi, par ailleurs attachée culturelle à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Chine.

Frédérique Ada-Kouassi a saisi l'opportunité pour faire découvrir la destination Côte d'Ivoire à travers le concept « Sublime Côte d'Ivoire » et porter haut les missions du Bureau qu'elle dirige, à savoir attirer davantage de touristes chinois en terre ivoirienne, favoriser les investissements dans les industries touristique, hôtelière et culturelle ivoiriennes.

En outre, faciliter la commercialisation des produits tels que le cacao, la noix de cajou dont la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur. Pour la directrice du Bureau du tourisme et des loisirs, la Chine entend savoir davantage sur la Côte d'Ivoire.

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C'est pourquoi le pays donne l'opportunité aux autorités ivoiriennes de participer à cet évènement culturel d'envergure, dans le cadre des relations entre les deux pays.

« Et c'est aussi une nouvelle occasion de marquer la présence de mon pays, la Côte d'Ivoire, amie de la Chine qui est engagée pour une coopération de plus en plus renforcée », a souligné Frédérique Ada-Kouassi.

Le Festival international des arts du Canal est un événement phare organisé par le Bureau municipal de la culture et du tourisme de Pékin.

Selon l'organisateur, le festival constitue une plateforme majeure pour les échanges culturels et artistiques entre la Chine et le reste du monde, ainsi que pour le développement intégré de la culture et du tourisme. Depuis sa création en 2018, le festival a connu trois éditions.

Le Bureau municipal souligne que son évènement a aussi pour vocation de mettre en lumière le riche héritage de ce canal millénaire et sa valeur culturelle à l'ère nouvelle. Il vise également à favoriser un consensus sur le développement des civilisations liées aux canaux à travers le monde et à enrichir continuellement la diplomatie entre les peuples, tout en renforçant ainsi l'apprentissage mutuel et les liens entre les populations.

La quatrième édition ouverte, le 24 septembre, sera clôturée, le 27 septembre 2026. A la cérémonie d'ouverture, les participants ont eu droit à un spectacle offert par des artistes de renommée internationale. Il s'agit de Maria Arredondo de la Norvège, Saltanat du Kazakhstan, Luke Thompson de la Nouvelle Zélande ainsi que du groupe « Thx » de la Thaïlande.

A travers leurs diverses prestations, ces artistes ont fait montre de leur talent pour égayer les festivaliers qui ont pris d'assaut cette Place mythique du Canal.