Ethiopie: Le conseiller du Premier ministre insiste sur la nécessité de redynamiser les partenariats mondiaux

Addis Ababa — « Des partenariats plus solides, des solutions communes et un engagement renouvelé sont essentiels pour accélérer les progrès vers la réalisation de l'Agenda 2030 », a déclaré Getachew Reda, conseiller du Premier ministre chargé des affaires de l'Afrique de l'Est.

L'Agenda 2030 pour le développement durable est un cadre mondial de développement adopté par tous les États membres de l'ONU en 2015.

Lors du dialogue de haut niveau de la Global Development Initiative (GDI), organisé en marge de la 81e Assemblée générale des Nations unies, M. Getachew a souligné l'importance cruciale de redynamiser les partenariats mondiaux en faveur du développement durable, insistant sur la nécessité de traduire les engagements communs en résultats concrets en matière de développement.

Le conseiller a souligné que le GDI constituait un partenariat concret et axé sur les résultats, susceptible de contribuer à accélérer la mise en oeuvre des ODD et à faire progresser les priorités en matière de développement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a également insisté sur l'importance de donner la priorité aux transitions clés ayant des effets catalyseurs et multiplicateurs sur l'ensemble des ODD, notamment dans les domaines de l'éradication de la pauvreté, de l'énergie, des systèmes alimentaires, de la finance, de la transformation numérique, de l'éducation et de l'action pour le climat.

M. Getachew a en outre souligné l'importance de tirer parti des avantages comparatifs, des expériences et des réussites des initiatives menées par les pays, de renforcer la coopération et de s'inspirer des solutions qui donnent des résultats sur le terrain.