Afrique: L'adhésion de l'Éthiopie au BRICS ouvre de nouvelles perspectives économiques, selon un chercheur du FAI

Addis Ababa — L'adhésion de l'Éthiopie au BRICS ouvre de nouvelles perspectives dans divers secteurs, a déclaré à l'ENA Himanot Eshetu, chercheuse senior à l'Institut des affaires étrangères (FAI).

Himanot a souligné que l'adhésion de l'Éthiopie au BRICS prenait de l'ampleur, offrant ainsi un levier accru pour renforcer les partenariats économiques, attirer les investissements, diversifier le financement du développement et promouvoir ses intérêts nationaux à l'échelle mondiale.

L'engagement actif de l'Éthiopie auprès des grandes économies émergentes, associé à sa participation à des discussions de haut niveau sur les enjeux économiques et géopolitiques mondiaux, confère à son adhésion au BRICS une dimension profondément stratégique, a-t-elle ajouté.

« Le BRICS n'est pas seulement un regroupement économique. Pour l'Éthiopie en particulier, il s'agit d'une plateforme supplémentaire d'engagement diplomatique », a-t-elle déclaré.

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Cette plateforme permet également à l'Éthiopie de faire valoir ses intérêts nationaux tout en défendant les priorités africaines dans des secteurs clés, notamment la finance mondiale, la technologie, le commerce, le développement durable et la sécurité.

L'un des principaux avantages de cette adhésion est l'accès à la Nouvelle Banque de développement des BRICS (NDB), qui, comme l'a souligné Mme Himanot, permettra d'augmenter considérablement les financements destinés aux infrastructures et au développement durable.

Le pays peut diversifier avec succès ses sources de financement du développement, car les objectifs de financement de la banque correspondent étroitement aux besoins nationaux de l'Éthiopie.

« Si nous disposons de davantage de sources de financement, l'Éthiopie aura la possibilité et la flexibilité nécessaires pour mettre en oeuvre ses priorités de développement », a-t-elle déclaré, soulignant que le financement de la NDB vise à compléter, plutôt qu'à remplacer, les partenariats existants.

Depuis son adhésion au bloc en 2024, l'Éthiopie participe activement aux initiatives des BRICS, qu'il s'agisse de sommets des chefs d'État, de réunions ministérielles, de discussions entre experts ou de groupes de travail.

Au-delà du financement, Mme Himanot a mis en avant le potentiel de création de liens avec les principaux marchés émergents, élargissant ainsi les horizons en matière de commerce et d'investissement.

Pour tirer parti de ces perspectives, elle a souligné l'importance de promouvoir des secteurs nationaux compétitifs, tels que l'agriculture, la transformation agricole, l'industrie textile, l'énergie, le tourisme et l'exploitation minière.

De plus, cette plateforme offre un moyen d'approfondir la coopération économique et de défendre les intérêts généraux des pays du Sud.

En fin de compte, a conclu Mme Himanot, pour tirer pleinement parti de ces avantages, il faudra un engagement institutionnel coordonné, une attention particulière portée aux résultats économiques concrets et une promotion proactive du potentiel de l'Éthiopie en matière de commerce et d'investissement.