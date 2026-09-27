Ethiopie: Le festival de Meskel montre que la vérité enfouie peut être mise au jour - Conseil interreligieux

Addis Ababa — Le Conseil interreligieux d'Éthiopie (IRCE) a adressé ses meilleurs voeux aux chrétiens qui célèbrent la fête de Meskel-Demera, soulignant que la vérité enfouie peut être mise au jour.

Meskel-Demera est une fête religieuse nationale très animée, célébrée chaque année le 26 septembre (veille de Demera) et le 27 septembre (Meskel) pour commémorer la découverte de la Vraie Croix par la reine Hélène.

Dans un communiqué transmis à l'ENA, l'IRCE a déclaré que les fêtes de Demera et de Meskel, au-delà de leurs valeurs historiques et religieuses, ont permis au peuple de vivre ensemble dans l'unité, l'amour et la paix.

Rappelant que la fête de Meskel remonte à plus de trois cents ans après la naissance du Christ, le communiqué explique qu'après la victoire de l'empereur Constantin grâce au signe de la croix apparu dans le ciel, sa mère, la reine Hélène, se rendit à Jérusalem pour retrouver la Vraie Croix.

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En allumant un feu de joie (Demera), en brûlant de l'encens et en menant des fouilles à l'endroit où la fumée s'était déposée, elle découvrit la Vraie Croix en 326 après J.-C., ajoute-t-il.

La déclaration précisait que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ est le lieu où nous avons remporté la victoire, où la paix a été prêchée et où nous avons vu s'exprimer l'amour incomparable de Dieu pour l'humanité.

Elle expliquait que la croix est le mystère de la libération par lequel les êtres humains ont été réconciliés avec Dieu, la dette du péché a été acquittée ; et qu'elle sert de témoignage public de cette réconciliation.

Le Conseil a ajouté que cette fête est une manifestation de l'amour qui réside dans le coeur et s'exprime par l'action, une illustration du fait qu'une vérité enfouie peut être mise en lumière, ainsi qu'un symbole de récompense pour la loyauté et la diligence.

Soulignant que les fêtes de Meskel et de Demera constituent un fondement essentiel des liens sociaux qui unissent les Éthiopiens, le Conseil a déclaré que le feu de Demera est un moment où l'on brûle la haine et la division, où l'on prêche le pardon et l'amour à leur place, où l'on chasse la haine de nos coeurs et où l'on proclame la réconciliation.

Une petite lueur a le pouvoir de dissiper les ténèbres ; le Conseil a donc appelé le public à s'imprégner de la lumière spirituelle, qui aide à éliminer les ténèbres de la haine, de la division, du ressentiment et de la vengeance qui obscurcissent la lumière de la vie.

Cette fête constitue un formidable patrimoine qui fait découvrir au monde entier les relations sociales, l'hospitalité et les valeurs culturelles de l'Éthiopie, dans un contexte où l'esprit de haine et de conflit doit être éliminé, a souligné le Conseil.

Le Conseil interreligieux d'Éthiopie a respectueusement appelé chacun à mettre en pratique l'amour de Dieu en aidant et en soutenant les personnes vulnérables, les déplacés et les concitoyens dans le besoin, à l'occasion de la célébration des fêtes de Meskel et Demera.