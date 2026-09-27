Congo-Kinshasa: La société civile alerte sur 'les conditions de détention inhumaines' à la prison centrale de Beni

La situation alimentaire et sanitaire à la prison de Kangbayi de Beni, au Nord Kivu, préoccupe la coordination urbaine de la société civile forces vives. Dans une déclaration publiée jeudi 24 septembre, elle alerte sur les "conditions de détention inhumaines" dans cette maison carcérale, qui compte plus de 2 350 pensionnaires, pour une capacité initiale de 250 personnes.

« Les vies humaines sont à danger dans la prison de Kangbayi à Beni. Si rien n'est fait dans l'urgence, les vies humaines seront enterrées à grand nombre dans quelques jours. Les dépôts alimentaires de la prison sont vides", alerte la coordination urbaine de la société civile force de Beni.

Cette structure citoyenne appelle les autorités à une intervention urgente pour décanter la situation.

"La prison ne doit pas être considérée comme un mouroir, mais plutôt un lieu de prise de conscience, de rééducation et de persuasion des potentiels violateurs de lois et de ceux qui troublent l'ordre public », selon la même source.

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Les sources pénitentiaires, qui confirment cette situation, évoquent une rupture de stocks persistante depuis plusieurs mois. Elles soulignent que, dans cette prison, le soutien des volontaires et des églises joue un rôle crucial dans la prise en charge des détenus et contribue à sauver des vies.