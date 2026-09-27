Congo-Kinshasa: Lubero - Les cours reprennent à Mayeba, un mois après la rentrée scolaire

Quatre semaines après la rentrée scolaire 2026-2027, les cours ont finalement repris dans la localité de Mayeba, située dans le secteur des Bapere dans le territoire de Lubero (Nord-Kivu).

La reprise fait suite au déploiement des Forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par des Wazalendo, dans cette zone qui a été durement affectée ces derniers mois par les attaques des rebelles des ADF. Toutefois, certaines écoles ont dû être temporairement délocalisées vers des agglomérations jugées plus sûres afin de permettre aux élèves de poursuivre leur apprentissage.

Les élèves ont repris le chemin de l'école vendredi 25 septembre à l'École primaire de Mayeba, une localité située à plus de 100 kilomètres de Beni. Pour encourager ce retour, les éléments des forces de sécurité déployés dans la région ont procédé à la distribution de fournitures scolaires aux élèves présents.

Cette initiative vise à rassurer aussi bien les enfants que les enseignants sur l'amélioration progressive de la situation sécuritaire et à les encourager à poursuivre les activités scolaires sans crainte.

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Enseignants, parents et élèves ont exprimé leur satisfaction de voir les cours reprendre après cette longue période d'incertitude.

Ecoles délocalisées

Par ailleurs, dans le groupement de Mwenye, toujours en territoire de Lubero, certaines écoles demeurent délocalisées à cause de l'insécurité qui continue de freiner le retour de plusieurs familles dans leurs villages d'origine. C'est notamment le cas de l'École primaire de Lumba, délocalisée à Ngere, ainsi que de l'École primaire de Mbimbinabo qui fonctionne à Njiapanda.

Selon l'administrateur militaire du territoire de Lubero, les dispositifs sécuritaires sont en cours de renforcement dans ces différentes entités afin de favoriser le retour progressif des populations déplacées et permettre aux établissements scolaires de regagner leurs sites habituels.