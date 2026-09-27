Congo-Kinshasa: Vive émotion lors du recueillement devant la dépouille de Miguel Masaisai à Kinshasa

L'émotion a été vive au Beach Ngobila de Kinshasa, vendredi 25 septembre 2026, lors du rapatriement du corps du cycliste Miguel Masaisai, décédé accidentellement au Congo-Brazzaville. Le public a eu un moment de recueillement au siège du conseil national de la jeunesse (CNJ).

La journée a été marquée par la projection d'une vidéo de Miguel Masaïsaï vivant lors de son arrivée à Kinshasa, dans le cadre de son projet « Pedals for Peace » (Pédaler pour la paix) qui reliait Goma (RDC) à Rabat (Maroc). Cette vidéo a été projetée au siège du CNJ lors du recueillement.

Dans un entretien à Radio Okapi, le chargé de communication de la Fédération congolaise du cyclisme (FECOCY), Olivier Mbuilu, précise que le corps de l'illustre disparu est gardé à la morgue de l'Hôpital du Cinquantenaire, en attendant la sortie du programme officiel des obsèques. Selon lui, ce décès constitue une perte énorme non seulement pour la FECOCY mais également pour tous les Congolais.

Miguel Masaisai est décédé dans un accident de la circulation survenu le 18 septembre courant à Ouesso, dans le nord de la République du Congo, alors qu'il poursuivait son périple à vélo vers le Maroc.

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Le rapatriement de son corps permet à sa famille, aux acteurs sportifs et à ses proches de lui rendre un dernier hommage.

Une délégation de la République démocratique du Congo s'était rendue, lundi 21 septembre 2026 à Brazzaville, en République du Congo, pour suivre les démarches liées au décès de Miguel Masaisai et préparer le rapatriement de sa dépouille en RDC. Elle était constituée notamment des représentants du Conseil national de la Jeunesse (CNJ), du ministère des Sports, de la Fédération congolaise de cyclisme, de la famille du défunt et de la communauté Nande.