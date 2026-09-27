Ethiopie: Le pays renouvelle son partenariat avec le FIDA et multiplie par dix sa contribution

Addis Ababa — L'Éthiopie a réaffirmé son partenariat de longue date avec le Fonds international de développement agricole (FIDA) en multipliant par dix sa contribution à la 14e reconstitution des ressources du Fonds (FIDA 14).

Le président Taye Atske-Selassie a pris cet engagement lors d'une réunion de haut niveau à laquelle ont participé des chefs d'État et de gouvernement africains, la secrétaire générale adjointe des Nations unies, Amina Mohammed, et le président du FIDA, Alvaro Lario.

Cet engagement renouvelé intervient alors que l'Éthiopie intensifie ses efforts pour transformer les moyens de subsistance en milieu rural et renforcer le développement agricole.

Le président Taye a souligné le partenariat de près de cinq décennies qui lie l'Éthiopie au FIDA, lequel a soutenu les efforts visant à améliorer les moyens de subsistance et la résilience de millions de personnes au sein des communautés rurales et pastorales du pays.

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Grâce à des programmes successifs, ce partenariat a bénéficié à près de 10 millions de personnes, grâce à 227 millions de dollars de contributions nationales et à environ 1,2 milliard de dollars de cofinancement total.

Témoignant de l'engagement renouvelé de l'Éthiopie envers ce partenariat, le gouvernement a multiplié par dix sa contribution au FIDA14, la faisant passer de 100 000 dollars américains à 1 million de dollars américains.

Cette initiative souligne l'importance que l'Éthiopie continue d'accorder à la transformation rurale, au développement agricole et au renforcement des opportunités pour les communautés rurales et pastorales, a-t-on appris.