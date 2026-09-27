Ethiopie: Le Premier ministre Abiy adresse ses meilleurs voeux aux chrétiens éthiopiens à l'occasion de la fête de Meskel-Demera

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé ses Le Premier ministre Abiy adresse ses meilleurs voeux aux chrétiens éthiopiens à l'occasion de la fête de Meskel-Demera meilleurs voeux aux chrétiens éthiopiens qui célèbrent la fête de Meskel-Demera, inscrite au patrimoine de l'UNESCO.

Les chrétiens éthiopiens célèbrent Meskel le 27 septembre pour commémorer la découverte de la Vraie Croix sur laquelle Jésus-Christ a été crucifié.

Dans son message publié ce matin à la veille de la fête, le Premier ministre Abiy a déclaré que Meskel était célébré dans toute l'Éthiopie non seulement comme une fête religieuse, mais aussi comme une tradition culturelle chère au coeur des Éthiopiens, qui rassemble les familles, les communautés et la société tout entière.

Il a souligné que les familles se réunissaient, que des feux de joie étaient allumés et que les villes et les communautés environnantes se rassemblaient pour une célébration commune.

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De la préparation du bois à la combustion de l'encens, cette fête illustre la puissance de l'unité et de la force collective, a déclaré le Premier ministre.

Il a ajouté que la commémoration de Meskel mobilise la force des Éthiopiens et renforce l'esprit national collectif nécessaire à la construction d'une Éthiopie plus forte.

« L'Éthiopie brillera et restera fière à jamais grâce aux efforts de ses enfants », a déclaré le Premier ministre Abiy, adressant ses voeux de Meskel au peuple éthiopien.

« Que le Créateur bénisse l'Éthiopie et son peuple », a-t-il ajouté.