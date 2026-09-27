Togo: Des relais citoyens

26 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

Le civisme reste un enjeu majeur dans un contexte marqué par l'essor des réseaux sociaux. C'est le constat dressé vendredi par Pacôme Adjourouvi, le ministre chargé des Droits humains.

« Le civisme s'entend par le fait de vivre en société, de respecter et d'aimer les lois qui régissent la vie collective, de respecter les institutions qui sont les nôtres et de contribuer, chacun à son niveau, à les améliorer et à les parfaire », a-t-il souligné.

Pour le ministre, cet apprentissage revêt une importance particulière à l'heure où les réseaux sociaux occupent une place croissante dans le quotidien, avec des comportements et des échanges qui posent de nouveaux défis en matière de responsabilité citoyenne, de désinformation et de cohésion sociale.

Cette intervention s'inscrit dans le cadre du projet « Éducation civique des jeunes », soutenu par la Fondation Konrad Adenauer Stiftung (KAS).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une trentaine de jeunes venus des différentes régions ont été informés sur les fondamentaux de la citoyenneté, de la gouvernance et du fonctionnement des institutions de la République.

Les échanges ont porté sur les droits humains et leurs mécanismes de protection, la citoyenneté responsable, le civisme routier et la citoyenneté numérique. Les participants ont également été sensibilisés à la décentralisation, au leadership citoyen, au plaidoyer et à la mise en place d'initiatives communautaires.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.