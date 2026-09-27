Tunisie: Coupures d'eau potable samedi dans plusieurs zones de Bizerte

26 Septembre 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)

Tunis — La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), districts de Bizerte et Menzel Bourguiba, a annoncé des perturbations et coupures dans la distribution d'eau potable dans plusieurs zones du gouvernorat de Bizerte, à compter du samedi 26 septembre 2026 à 7h00 du matin.

En cause, des travaux d'urgence rendus nécessaires suite à la survenue d'une panne sur la conduite principale de 1000 mm de diamètre, précise un communiqué de la SONEDE publié dans la nuit de vendredi sur sa page officielle.

Les zones concernées sont les délégations d'El Alia, Ras Jebel et Ghar El Melh, localités d'El Akeb, Hathat, Sidi Mansour et Jaouwda (délégation de Menzel Bourguiba) outre les régions d'El Azeb et Maghraoua (délégation de Menzel Jemil).

La reprise progressive étant prévue à partir du dimanche 27 septembre à 6h00, après l'achèvement des travaux de réparation menés en continu.

Lire l'article original sur Tunis Afrique Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 Tunis Afrique Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.