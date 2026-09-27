Tunisie: Coupures d'eau potable samedi dans plusieurs zones de Bizerte

Tunis — La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), districts de Bizerte et Menzel Bourguiba, a annoncé des perturbations et coupures dans la distribution d'eau potable dans plusieurs zones du gouvernorat de Bizerte, à compter du samedi 26 septembre 2026 à 7h00 du matin.

En cause, des travaux d'urgence rendus nécessaires suite à la survenue d'une panne sur la conduite principale de 1000 mm de diamètre, précise un communiqué de la SONEDE publié dans la nuit de vendredi sur sa page officielle.

Les zones concernées sont les délégations d'El Alia, Ras Jebel et Ghar El Melh, localités d'El Akeb, Hathat, Sidi Mansour et Jaouwda (délégation de Menzel Bourguiba) outre les régions d'El Azeb et Maghraoua (délégation de Menzel Jemil).

La reprise progressive étant prévue à partir du dimanche 27 septembre à 6h00, après l'achèvement des travaux de réparation menés en continu.