Tunisie: Nafti défend un rôle renforcé pour l'Alliance des civilisations à l'ONU

Tunis — Le ministre des affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a participé, vendredi, à New York, à la réunion de haut niveau du groupe des Amis de l'Alliance des civilisations de l'ONU, en marge des travaux de la 81e session de l'Assemblée générale.

Cité dans un communiqué, Nafti a réaffirmé l'engagement de la Tunisie en faveur de l'Alliance, plaidant pour qu'elle devienne "un mécanisme capable de rééquilibrer le système international" et non une simple tribune de dialogue.

Il a rappelé les résultats de la conférence internationale tenue à Tunis le 17 novembre 2025 sur « le renforcement du rôle de l'Alliance dans la promotion de la paix et de la sécurité internationales », laquelle a recommandé de renforcer le dialogue interculturel et interreligieux, de combattre la désinformation et le discours de haine, et de valoriser le rôle des femmes et des jeunes à travers l'éducation et les médias.

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Nafti a également réitéré le soutien constant de la Tunisie aux droits légitimes du peuple palestinien, dont notamment, son droit à la liberté, à la dignité et à l'autodétermination, pressant la communauté internationale d'assumer ses responsabilités, de garantir le respect du droit international et du droit international humanitaire et d'oeuvrer en faveur d'une solution juste, globale et durable à la question palestinienne.

Et le ministre de conclure en réitérant l'engagement de la Tunisie à poursuivre sa coopération avec l'ONU et les différents partenaires internationaux afin de traduire le dialogue, le respect mutuel et la solidarité en actions concrètes au service d'un monde plus pacifique, plus juste et plus inclusif.