Tunisie: Nafti préside la réunion arabo-islamique sur Al-Qods et appelle à l'action commune

Tunis — Le ministre des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a présidé, vendredi, à New York, la réunion ministérielle arabo-islamique sur Al-Qods, en marge des travaux de la 81e session l'Assemblée générale de l'ONU.

Cité dans un communiqué du département, Nafti a affirmé que la protection de la ville d'Al-Qods et de ses lieux saints est intimement liée au soutien de ses habitants, appelant à renforcer l'appui arabe, islamique et international dans les domaines du logement, de l'éducation, de la santé et du développement, et à défendre le rôle du Comité d'Al-Qods ainsi que l'Agence Bayt Mal Al-Qods.

Il a averti que les agressions contre les lieux saints et les provocations à répétition menaçant la paix régionale et internationale, affirmant que la protection d'Al Qods est une responsabilité internationale fondée sur le droit international et la Charte de l'ONU.

Face aux incessantes tentatives d'imposer la politique du fait accompli, le chef de la diplomatie tunisienne a rappelé que la ville sainte d'Al-Qods fait partie intégrante des territoires palestiniens occupés, soulignant que toutes les mesures visant à changer son statut sont nulles et non avenues.

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Il a réitéré l'attachement de la Tunisie à la ville d'Al-Qods comme capitale de l'Etat palestinien, soulignant que l'établissement d'un État palestinien indépendant et pleinement souverain demeure la voie vers une paix juste, durable et globale, conformément aux résolutions de la légalité internationale.

Nafti a en outre dénoncé les politiques israéliennes illégales, citant en exemple la politique d'implantation des colonies, les mesures d'annexion, de démolition et les déplacements forcés et les incursions à répétition contre la mosquée Al-Aqsa.

Il a à ce titre appelé à renforcer la coordination entre la Ligue arabe et l'Organisation de la coopération islamique au sein des Nations Unies, à développer des mécanismes durables de documentation des violations pour renforcer la redevabilité, et à intensifier les contacts avec les pays influents pour obtenir des mesures politiques et diplomatiques dissuasives.

Au terme de son allocution, Nafti a affirmé que la Tunisie, qui préside la 166e session du Conseil de la Ligue arabe, est prête à poursuivre son engagement aux côtés des frères arabes et musulmans pour protéger la ville sainte d'Al-Qods et renforcer l'action commune arabe et islamique.