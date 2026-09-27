Congo-Kinshasa: Vêtuste et enclavée, Lusambo peine à assumer son statut de chef-lieu de province de Sankuru

Sur instruction de la Première ministre, plusieurs régies financières et services publics dont la DGI, la DGRAD, la DGDA et la Banque centrale du Congo doivent être délocalisés de Lodja vers Lusambo.

Toutefois, le chef-lieu du Sankuru fait face à un état de délabrement avancé de ses infrastructures publiques, héritées pour la plupart de l'époque coloniale et inadaptées aux besoins administratifs actuels.

Des bâtiments coloniaux fissurés et des services en prêt de locaux

Devenue officiellement capitale provinciale en 2015, la ville de Lusambo présente un paysage urbain dominé par des bâtisses aux murs fissurés et aux toitures rouillées. Faute d'entretien depuis plusieurs décennies, l'assemblée provinciale ainsi que les divisions de l'Éducation et de la Nouvelle citoyenneté sont contraintes de fonctionner dans des locaux prêtés par la communauté des Frères de la Charité.

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Les régies financières et les services de l'État ne disposent d'aucun bâtiment moderne ni sécurisé, aucune réhabilitation d'envergure n'ayant été entreprise depuis l'indépendance.

Déficit d'eau, d'électricité et enclavement

La situation sociale et logistique reste tout aussi précaire. La voirie urbaine est fortement dégradée, le réseau de la REGIDESO ne couvre qu'une infime partie de la ville et l'alimentation en électricité est quasi inexistante.

Sur le plan des transports, l'aéroport de Lusambo se limite à une simple piste en terre battue située à sept kilomètres du centre-ville, rendue impraticable lors de la saison des pluies et dépourvue d'équipements de navigation. Lusambo attend ainsi une modernisation globale de ses infrastructures pour devenir pleinement fonctionnelle.