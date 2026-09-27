Congo-Kinshasa: Combats FARDC-M23 - Le trafic routier de nouveau suspendu entre Masisi et Walikale

25 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La circulation est de nouveau interrompue, depuis jeudi 24 septembre 2026, sur l'axe routier Nyabiondo-Kashebere-Mungazi, reliant les territoires de Masisi et Walikale.

Selon des sources locales, cette fermeture imposée par les belligérants fait suite à la reprise des affrontements armés, signalée ce vendredi matin aux environs de Remeka, dans le groupement Ufamandu 1er.

Des centaines de motards et usagers bloqués

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Cette nouvelle suspension du trafic suscite une vive inquiétude chez les conducteurs de motos-taxis assurant la liaison entre Goma, Masisi et Walikale.

Des centaines de motards se trouvent actuellement bloqués de part et d'autre de l'axe routier ou ont été contraints de rebrousser chemin. Cette coupure intervient seulement dix jours après la réouverture du tronçon, rétabli le 15 septembre dernier après de précédents combats.

Reprise des combats violents à Remeka et Katoyi

La fermeture de la route coïncide avec un renforcement des positions militaires et une montée des tensions dans la région.

De violents affrontements ont opposé ce vendredi matin les rebelles de l'AFC/M23 aux miliciens Wazalendo alliés aux FARDC. Selon des sources locales, l'AFC/M23 tente de reprendre plusieurs positions stratégiques perdues récemment dans les secteurs d'Ufamandu et autour du chef-lieu de Katoyi.

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