Afrique: Les États-Unis maintiennent de la RDC parmi les pays éligibles à l'AGOA

25 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Bonne nouvelle pour le secteur économique congolais : la République démocratique du Congo conserve son éligibilité à l'African Growth and Opportunity Act (AGOA) jusqu'en décembre 2028.

L'information a été transmise officiellement jeudi 24 septembre au ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, par le conseiller administratif de l'ambassade des États-Unis en RDC, Richard C. Nicholson.

Des progrès dans le climat des affaires

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce régime commercial préférentiel permet aux pays d'Afrique subsaharienne qualifiés d'exporter des milliers de produits vers le marché américain en franchise de droits de douane.

Au nom du gouvernement américain, Richard C. Nicholson a salué les avancées réalisées par la RDC, soulignant les efforts entrepris pour assainir le climat des affaires, faciliter les échanges commerciaux, stimuler les investissements et renforcer le respect des droits des travailleurs.

Un appel à la mobilisation des opérateurs économiques

Prenant acte de cette confirmation, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, a exhorté les opérateurs économiques et exportateurs congolais à saisir cette opportunité pour accroître leurs volumes d'exportation.

Il invite les entrepreneurs à se rapprocher de l'Agence nationale pour la promotion des exportations (ANAPEX) afin d'assimiler les procédures et de se conformer aux normes de qualité exigées pour accéder au marché américain.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.