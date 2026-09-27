Afrique: Les États-Unis maintiennent de la RDC parmi les pays éligibles à l'AGOA

Bonne nouvelle pour le secteur économique congolais : la République démocratique du Congo conserve son éligibilité à l'African Growth and Opportunity Act (AGOA) jusqu'en décembre 2028.

L'information a été transmise officiellement jeudi 24 septembre au ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, par le conseiller administratif de l'ambassade des États-Unis en RDC, Richard C. Nicholson.

Des progrès dans le climat des affaires

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Ce régime commercial préférentiel permet aux pays d'Afrique subsaharienne qualifiés d'exporter des milliers de produits vers le marché américain en franchise de droits de douane.

Au nom du gouvernement américain, Richard C. Nicholson a salué les avancées réalisées par la RDC, soulignant les efforts entrepris pour assainir le climat des affaires, faciliter les échanges commerciaux, stimuler les investissements et renforcer le respect des droits des travailleurs.

Un appel à la mobilisation des opérateurs économiques

Prenant acte de cette confirmation, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, a exhorté les opérateurs économiques et exportateurs congolais à saisir cette opportunité pour accroître leurs volumes d'exportation.

Il invite les entrepreneurs à se rapprocher de l'Agence nationale pour la promotion des exportations (ANAPEX) afin d'assimiler les procédures et de se conformer aux normes de qualité exigées pour accéder au marché américain.