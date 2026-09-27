Sénégal: Une militante met en avant le rôle des femmes dans la transition écologique

26 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

La coordinatrice et fondatrice de "Vacances Vertes", Khady Camara, a souligné, samedi, à Dakar, le rôle déterminant des femmes dans la transition agroécologique, appelant à mieux valoriser leurs savoir-faire et leurs initiatives locales en faveur du développement durable.

"La première exigence est de reconnaître la place déterminante des femmes dans la vie économique et sociale de nos territoires", a-t-elle déclaré lors de la célébration des dix ans de l'initiative Vacances Vertes, organisée au Monument de la Renaissance africaine.

Placée sous le thème "Femme et transition agroécologique : des solutions locales pour un développement durable", cette dixième édition vise à mettre en avant la contribution des femmes à la protection de l'environnement et au développement de réponses adaptées aux réalités des territoires.

Selon Mme Camara, la transition écologique ne doit pas être considérée comme "une notion abstraite", mais comme "une dynamique capable de s'appuyer sur les ressources, le savoir-faire et les initiatives locales".

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Revenant sur les dix années d'existence de Vacances Vertes, la fondatrice a indiqué que l'association a progressivement construit une démarche articulée autour de "la sensibilisation environnementale, de la mobilisation citoyenne, de l'autonomisation des femmes et de l'implication des communautés et de la jeunesse".

"Les différentes éditions des Vacances Vertes, les campagnes de reboisement, les opérations de nettoyage, les actions d'éducation environnementale, les initiatives conduites avec les femmes et les jeunes ont permis de consolider cette approche", a-t-elle expliqué.

Pour Khady Camara, les territoires ne sont pas seulement des espaces où se manifestent les conséquences des changements climatiques,. Elles sont également des lieux où peuvent émerger "des réponses concrètes et adaptées".

La journaliste a notamment évoqué la dégradation des terres, l'érosion, la baisse de la fertilité des sols, la perte des récoltes, le stress hydrique et la fragilisation des écosystèmes comme autant de défis auxquels sont confrontés les territoires ruraux.

"Derrière ces phénomènes, il y a des femmes, il y a des agricultrices qui voient le rendement diminuer", a-t-elle déploré, soulignant également les difficultés rencontrées par les familles rurales et les jeunes confrontés à la baisse des perspectives dans les campagnes.

La fondatrice de Vacances Vertes a, par ailleurs, appelé à repenser les modèles agricoles afin de construire une agriculture "plus résiliente, plus économe en ressources", capable de répondre aux besoins alimentaires tout en préservant les ressources naturelles pour les générations futures.

La cérémonie marquant les dix ans de Vacances Vertes s'est tenue en présence du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Idrissa Samb.

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