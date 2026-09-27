Afrique de l'Ouest: Le trophée spécial du Prix de l'eau de l'Afrique de l'Ouest décerné à Bassirou Diomaye Faye

Le trophée spécial du Prix de l'eau de l'Afrique de l'Ouest a été décerné au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à l'occasion de la première édition du Forum de l'eau de l'Afrique de l'Ouest (FREAO 2026) qui s'est tenue les 24 et 25 septembre à Abidjan, a t-on appris, samedi.

La rencontre était axée sur le thème : "Valorisons l'eau pour transformer l'Afrique de l'Ouest", selon un communiqué du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

Cette distinction reconnaît "la vision portée par le chef de l'Etat sénégalais en faveur d'une gouvernance durable des ressources en eau", ainsi que "les actions engagées pour faire de l'eau un levier de développement, de coopération régionale et de résilience", explique le texte.

Cette reconnaissance s'inscrit dans une dynamique "régionale" et "continentale" portée par le Sénégal en faveur d'une gouvernance de l'eau fondée sur la coopération, la solidarité, l'investissement et l'hydro diplomatie.

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Le Sénégal assure la présidence du Conseil des ministres africains de l'eau (AMCOW), rappelle le communiqué, soulignant que le Sénégal contribue à la mise en oeuvre de la Vision africaine de l'eau 2062.

Le Sénégal co-organise avec les Émirats arabes unis la Conférence des Nations unies sur l'eau de 2026, prévue du 8 au 10 décembre à Abu Dhabi.

Le trophée spécial a également été décerné au président ivoirien, Alassane Ouattara, "illustrant, selon les organisateurs, une volonté commune de promouvoir une gestion concertée, durable et inclusive des ressources en eau au bénéfice des populations'