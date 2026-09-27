Tunisie: Mobilité électrique - 23 taxis bénéficieront d'une subvention de 10 mille dinars

Tunis — L'Agence Nationale pour la Maitrise de l'Energie (ANME) a annoncé, vendredi, que 23 propriétaires de taxis individuels, bénéficieront, chacun, d'une subvention d'une valeur de 10 mille dinars qui servira pour l'acquisition d'un véhicule électrique.

S'inscrivant dans le cadre des efforts déployés en vue de renforcer l'adoption de la mobilité électrique en Tunisie et de réduire les émissions de carbone dans le secteur des transports, ce programme a été lancé par l'ANME et le ministère de l'Environnement, avec l'appui du Fonds pour l'environnement mondial et de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI).

Sa finalité est de franchir une nouvelle étape vers une mobilité durable et soutenir la transition vers les véhicules électriques en Tunisie.

Cette initiative est destinée, exclusivement, aux exploitants de taxis individuels, dont l'âge varie entre 31 et 59 ans, et les détenteurs d'une licence valide sur le territoire tunisien, précise l'ANME. Les candidats à ce programme devraient aussi, présenter des accords de principe pour l'obtention de crédits bancaires ou de leasing, ou un justificatif bancaire formel attestant d'une capacité d'autofinancement.

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La Tunisie a adopté, durant les dernières années une série d'incitations fiscales et financières visant à encourager l'acquisition de voitures électriques et hybrides, afin d'accélérer la transition énergétique et réduire la consommation de carburants ainsi que les émissions générées par le secteur des transports.

Ces mesures s'inscrivent dans les objectifs fixés par la loi de finances pour l'année 2026, notamment celui de porter le nombre de voitures électriques à 50.000 à l'horizon 2030, parallèlement au développement d'une infrastructure comprenant 5.000 points de recharge répartis sur l'ensemble du territoire.

Il s'agit, entre autres, de la révision du régime fiscal applicable aux véhicules écologiques, avec l'exonération totale des voitures électriques et des véhicules hybrides rechargeables des droits de douane et de la taxe de consommation, ainsi que la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 19 % à 7 %, contribuant ainsi à réduire le coût d'acquisition de ces véhicules.

En parallèle, une réduction de 50 % des droits d'immatriculation des véhicules a également été décidée, ainsi qu'une réduction de 50 % de la taxe annuelle de circulation au profit des propriétaires de voitures électriques.

Outre les avantages fiscaux, le programme national de promotion de la mobilité électrique est entré en vigueur au début de 2026, avec l'octroi d'une subvention financière directe de 10.000 dinars pour chaque voiture électrique acquise par les entreprises, les établissements publics, les collectivités locales et les professionnels, notamment les propriétaires de taxis individuels dans le cadre de la phase pilote.

La loi de finances pour 2026 a également prévu des facilités pour le financement de l'acquisition de voitures électriques, à travers la prise en charge par l'État d'une partie des intérêts bancaires des crédits destinés à l'acquisition de ces véhicules, afin d'encourager les ménages et les professionnels à s'engager dans la mobilité électrique.