Congo-Kinshasa: La société civile accuse l'AFC/M23 de crimes de guerre à Walungu

La société civile Forces vives du groupement de Kaniola, dans le territoire de Walungu au Sud-Kivu, dénonce les exactions et crimes de guerre commis dans cette zone par des rebelles de l'AFC/M23. Dans une lettre de dénonciation adressée au BCNUDH, à la MONUSCO ainsi qu'au CICR, elle accuse un officier de ce mouvement, Charles Kagigi, d'avoir instauré un régime de terreur dans la région. Selon cette structure, cette terreur se manifeste par des meurtres, le rançonnement et des traitements inhumains et dégradants infligés aux civils.

En l'espace de quatre jours, la société civile affirme avoir documenté plusieurs crimes. Le 21 septembre à Nzibira-Luntukulu, deux enseignants ont été torturés et victimes d'une tentative d'assassinat.

Le 23 septembre à Kashanja, un taximan de Kalengera, Zigashane Mashali, a été extorqué de 30 000 francs congolais (13 USD) avant d'être tué par bastonnade.

Le 24 septembre à Kaniola, trois civils revenant d'un match des Léopards ont été exécutés sommairement. Les victimes sont Birhalugirakulimushi Jules, Kashokwire Kulimushi Isaac et Bizimana Ciraza, précise la société civile. Elle rappelle que ces actes, qualifiés de crimes de guerre, violent les Conventions de Genève et le Statut de Rome.

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Elle rapporte également que le colonel Kagigi, pointé du doigt dans ces crimes, a publiquement juré de « raser le groupement de Kaniola ».

Face à cette situation, la société civile exige le départ immédiat et sans condition du colonel Kagigi. Elle demande aux autorités de prendre conscience du calvaire infligé aux populations et met en garde contre les conséquences de ces violences.