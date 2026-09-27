Congo-Kinshasa: La société civile accuse l'AFC/M23 de crimes de guerre à Walungu

26 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La société civile Forces vives du groupement de Kaniola, dans le territoire de Walungu au Sud-Kivu, dénonce les exactions et crimes de guerre commis dans cette zone par des rebelles de l'AFC/M23. Dans une lettre de dénonciation adressée au BCNUDH, à la MONUSCO ainsi qu'au CICR, elle accuse un officier de ce mouvement, Charles Kagigi, d'avoir instauré un régime de terreur dans la région. Selon cette structure, cette terreur se manifeste par des meurtres, le rançonnement et des traitements inhumains et dégradants infligés aux civils.

En l'espace de quatre jours, la société civile affirme avoir documenté plusieurs crimes. Le 21 septembre à Nzibira-Luntukulu, deux enseignants ont été torturés et victimes d'une tentative d'assassinat.

Le 23 septembre à Kashanja, un taximan de Kalengera, Zigashane Mashali, a été extorqué de 30 000 francs congolais (13 USD) avant d'être tué par bastonnade.

Le 24 septembre à Kaniola, trois civils revenant d'un match des Léopards ont été exécutés sommairement. Les victimes sont Birhalugirakulimushi Jules, Kashokwire Kulimushi Isaac et Bizimana Ciraza, précise la société civile. Elle rappelle que ces actes, qualifiés de crimes de guerre, violent les Conventions de Genève et le Statut de Rome.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle rapporte également que le colonel Kagigi, pointé du doigt dans ces crimes, a publiquement juré de « raser le groupement de Kaniola ».

Face à cette situation, la société civile exige le départ immédiat et sans condition du colonel Kagigi. Elle demande aux autorités de prendre conscience du calvaire infligé aux populations et met en garde contre les conséquences de ces violences.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.