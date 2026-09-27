Congo-Kinshasa: Mbuji-Mayi - Plusieurs blessés et plus de 150 maisons touchées après une pluie diluvienne

Quelques personnes blessées, des maisons détruites dont le nombre n'est pas encore établi et plusieurs autres dépourvues de toiture. Tel est le bilan provisoire de la pluie diluvienne qui s'est abattue vendredi 25 septembre soir à Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï-Oriental.

Plusieurs ménages se retrouvent aujourd'hui sans abri après que leurs habitations ont perdu leurs toitures sous l'effet d'un vent violent.

Cette forte pluie, accompagnée de rafales de vent, a causé d'importants dégâts dans plusieurs quartiers de l'Est de la ville. Les zones les plus touchées sont le quartier Ngalula Mpandanjila, dans la commune de Muya, ainsi que les quartiers Bena Kabongo 1 et Bena Kabongo 2, dans la commune de Dibindi.

Le chef du quartier Ngalula Mpandanjila, Jean Kabwe, fait état de nombreuses destructions :

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« Dans mon quartier, il y a plusieurs maisons détruites. Le vent a soufflé avec une rare intensité quelques minutes avant la pluie, emportant les toitures de nombreuses maisons. Nous avons dénombré plus de 150 maisons. Il y a eu des morts et des personnes fracturées conduites à l'hôpital pour des soins. Plusieurs familles ont passé la nuit à la belle étoile, faute d'abri, et tentent depuis de récupérer ce qui reste de leurs biens ».

Pour l'instant, le bilan exact des dégâts n'est pas encore établi, selon le bourgmestre de la commune de Muya. Laurent Luse Kazadi appelle les familles sinistrées au calme.

La pluie qui s'était abattue dimanche dernier avait également causé des dégâts matériels dans les communes de Bipemba, Diulu et Kanshi.