Togo: Vers une charte pour les droits des femmes en entreprise

26 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

CARE France entend renforcer son action en faveur des droits des femmes dans le secteur privé.

Une mission de l'organisation, conduite par Brigitte Rougier, séjourne actuellement à Lomé pour faire avancer le projet.

Lancé il y a un an à Kpalimé, dans la région des Plateaux, l'initiative est portée par un consortium comprenant CARE France, CARE Bénin-Togo et le Groupe de réflexion et d'action Femme, démocratie et développement (GF2D).

Financé par l'Union européenne, elle cible les discriminations, les violences et le harcèlement en milieu professionnel, ainsi que les inégalités d'accès à l'emploi, de rémunération et d'évolution de carrière dans les secteurs public et privé.

Au cours de son séjour, Brigitte Rougier multiplie les échanges avec les acteurs concernés, notamment avec Coami Sédolo Tamegnon, président du du patronat et de Nicole Abouyo, chargée du projet à CARE au Togo et au Bénin.

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