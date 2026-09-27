Soudan: Le chef de la diplomatie rencontre le secrétaire d'État du Vatican à New York

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohi El-Din Salem s'est entretenu vendredi avec le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège et chef du gouvernement du Vatican, en marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies.

Les discussions ont porté sur l'évolution de la situation au Soudan et sur les efforts déployés par le gouvernement pour parvenir à la paix. Le ministre a présenté un exposé sur les violations attribuées aux Forces de soutien rapide (FSR) contre les civils depuis le début de la guerre, évoquant notamment des crimes de génocide à El-Geneina et à El-Fasher.

De son côté, le cardinal Parolin a indiqué suivre de près la situation au Soudan et exprimé l'espoir d'un retour de la paix dans le pays. Il a également évoqué ses efforts en faveur de l'arrêt de la guerre et de la fin du soutien extérieur contribuant à sa poursuite.