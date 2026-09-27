Soudan: Une équipe de l'Université de Gezira en Russie pour l'Olympiade internationale de la sécurité financière

26 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Une équipe de l'Université de Gezira est arrivée en Russie pour participer à la phase finale de l'Olympiade internationale de la sécurité financière, qui débutera samedi 26 septembre à l'Université fédérale de Sibérie.

Quatre étudiants de l'université représentent le Soudan après s'être qualifiés parmi quelque 60 000 participants issus de différents établissements universitaires à travers le monde. La compétition porte notamment sur la sécurité financière et informatique, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Cette participation permet aux étudiants de renforcer leurs compétences dans un environnement universitaire international et d'acquérir une expérience dans les domaines de la sécurité financière et de la cybersécurité. Elle témoigne également de l'ouverture de l'Université de Gezira aux initiatives académiques internationales et de sa volonté d'élargir les perspectives de ses étudiants.

L'Olympiade constitue une plateforme internationale destinée à développer les connaissances et les compétences des participants en matière de sécurité financière et informationnelle.

Lire l'article original sur SNA.

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