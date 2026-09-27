Togo: La Hongrie accélère ses projets d'assainissement au pays

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, s'est entretenu vendredi avec l'ambassadeur de Hongrie, Tamás Fehér Endre.

Au cours de la rencontre, le diplomate a salué l'excellence des relations entre Budapest et Lomé et exprimé la volonté de son pays d'accélérer la mise en oeuvre des projets d'intérêt commun, notamment dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement.

Les deux pays avaient signé en janvier 2025 un mémorandum d'entente prévoyant la construction de deux stations de traitement des boues de vidange à Aképé et Djagblé.

Les échanges ont également porté sur la coopérationen matière d'impression sécurisée des documents officiels.

Le Togo et la Hongrie développent par ailleurs un partenariat dans les domaines agricole, sécuritaire, énergétique et des technologies de l'information et de la communication.

La rencontre s'est déroulée en présence de Sylvia Malm Daubrey, la consul honoraire de Hongrie à Lomé.