Gabon: Le capital humain, l'innovation et l'autonomisation au coeur de l'engagement de Zita Oligui Nguema

Après cinq jours consacrés à la promotion de l'entrepreneuriat féminin et à l'autonomisation économique des femmes, la Première Dame poursuit aujourd'hui son engagement en faveur du capital humain avec la visite, à Oyem, du chantier de la Maison des Savoirs et de l'Innovation, un projet dédié aux nouvelles technologies, aux sciences, à la créativité et à l'entrepreneuriat.

Cette visite illustre une même ambition : donner aux Gabonaises et aux Gabonais les compétences et les outils nécessaires pour apprendre, créer, entreprendre et saisir les opportunités d'une économie en transformation.

D'une initiation à la robotique à une Maison des Savoirs

Le projet trouve son origine dans une initiative d'initiation des jeunes d'Oyem à la robotique et au codage. Dès les premières heures, la Première Dame avait soutenu cette dynamique en offrant des ordinateurs aux premiers bénéficiaires, dont certains présenteront aujourd'hui le chemin parcouru.

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Cette première expérience a progressivement fait émerger une ambition plus large : créer à Oyem un espace permanent permettant aux enfants, aux jeunes et aux adultes de développer des compétences dans les sciences, le numérique, la robotique, les langues, la créativité et l'entrepreneuriat. Le centre accueillera également un Fab Lab, destiné à transformer les connaissances en prototypes, projets et solutions concrètes répondant aux besoins du territoire.

Pour donner corps à cette ambition, l'ancien Gouvernorat du Woleu-Ntem, jusque-là désaffecté, a été mis à disposition du projet. Ce bâtiment historique connaît ainsi une nouvelle vocation : transformer un ancien lieu d'administration en un espace de savoir, de création et d'avenir pour la jeunesse.

Un projet construit grâce à la mobilisation de plusieurs partenaires

La Maison des Savoirs et de l'Innovation est le fruit d'une dynamique collective. Le Gouverneur de la province avait notamment porté l'ambition d'un centre consacré à l'informatique et aux langues. La Première Dame a accompagné les premières initiatives de formation des jeunes, tandis qu'Assala Gabon et JETA Groupe ont accepté de financer la première phase de réhabilitation du bâtiment.

La Mairie d'Oyem, maître d'ouvrage du projet, en assure la structuration et la coordination avec les partenaires techniques, financiers et pédagogiques.

La rencontre de ce jour ne constitue pas encore l'inauguration du centre, mais une étape de pré-lancement. Elle permet de présenter l'état d'avancement des travaux, les premiers espaces réhabilités et surtout de réunir autour du projet les partenaires susceptibles de contribuer à l'équipement du centre, à la conception des programmes et à la formation des futurs encadrants. Les premières activités devraient démarrer progressivement à partir de la mi-octobre.

Faire d'Oyem un laboratoire au service de la jeunesse gabonaise

Pensée comme un projet pilote, la Maison des Savoirs et de l'Innovation d'Oyem a vocation à démontrer comment des infrastructures existantes peuvent être réhabilitées et transformées en espaces de développement du capital humain adaptés aux réalités des territoires.

L'ambition est qu'à terme, cette expérience puisse inspirer d'autres provinces, avec des modèles adaptés aux besoins, aux potentialités et à la culture de chaque territoire.

Après avoir consacré plusieurs jours à encourager les femmes à entreprendre et à renforcer leur autonomie économique, la présence de la Première Dame à Oyem porte ainsi un message de continuité : l'autonomisation commence par l'accès au savoir, aux compétences et aux outils qui permettent à chacun de construire son avenir.

À travers la Maison des Savoirs et de l'Innovation, l'ambition est de faire des sciences, du numérique, de la créativité et de l'entrepreneuriat des leviers d'émancipation accessibles à la jeunesse gabonaise sur l'ensemble du territoire. Pensé comme un projet pilote à vocation nationale, ce modèle est appelé à se déployer progressivement dans les différentes provinces, en s'adaptant aux réalités et aux potentialités locales. Il porte ainsi une vision : offrir, partout au Gabon, des opportunités d'apprendre, de créer, d'innover et d'entreprendre, au service du développement des territoires et du pays.