Tunisie: Pollution plastique - Des jeunes maghrébins lancent, à Bizerte, un appel d'urgence face au péril écologique

Tunis — Réunis à l'occasion du 9e Forum mondial de la mer à Bizerte (nord de la Tunisie), des collégiens et lycéens membres des Clubs Jeunes Océan du Maroc et de Tunisie ont rendu public un plaidoyer solennel exigeant l'arrêt de la pollution plastique et une protection renforcée du milieu marin.

Cet événement d'ampleur internationale sur la rive sud constitue pour ces élèves une tribune majeure afin de faire entendre la voix d'une génération directement menacée.

Considérée comme l'une des zones maritimes les plus vulnérables de la planète, la mer Méditerranée fait face à une dégradation accélérée de ses écosystèmes sous l'effet combiné des déchets plastiques, de la perte de biodiversité et du changement climatique.

Bien que de plus en plus active sur les fronts scientifique, associatif et entrepreneurial, la jeunesse méditerranéenne déplore d'être encore trop souvent exclue des espaces d'échange et de décision politiques.

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Face à l'urgence, les signataires du plaidoyer refusent la passivité et adressent des demandes ciblées à l'ensemble des acteurs clés de la société dont les scientifiques, auxquels, ils leur ont demandé de ne pas se limiter à la recherche, mais d'alerter sans relâche l'opinion et de partager activement leurs connaissances avec les décideurs et les jeunes.

Pour les entrepreneurs et innovateurs, les jeunes réclament l'invention d'alternatives aux plastiques jetables, le développement de technologies de récupération des déchets et l'intégration de la protection de l'environnement au coeur des investissements. Ils rappellent que cet engagement écoresponsable répond aux attentes directes d'une génération de consommateurs avertis.

L'appel d'urgence exige, pour le monde académique, l'intégration obligatoire de la protection océanique dans les programmes scolaires, la formation des enseignants et la mise en place d'actions concrètes, telles qu'une "police de l'environnement" portée par les élèves.

La jeunesse méditerranéenne a aussi appelé élus et ambassadeurs à respecter les lois limitant le plastique à usage unique, l'attribution de moyens renforcés pour la collecte des déchets et la concrétisation de coopérations transfrontalières, rappelant que l'océan et la pollution ne connaissent pas de frontières.

Au-delà des demandes adressées aux institutions, les membres des "Clubs Jeunes Océan" se sont engagés à faire évoluer leurs propres habitudes de consommation, à sensibiliser leur entourage et à soumettre des projets environnementaux aux municipalités. Plusieurs d'entre eux ambitionnent également de poursuivre des études scientifiques, environnementales ou politiques pour participer directement aux décisions de demain.

Le Forum mondial de la Mer a été tenu, les 24 et 25 septembre 2026, à Bizerte (nord de la Tunisie) sur la thématique "Agir pour une Méditerranée sans plastique", avec la participation de décideurs, experts, entrepreneurs et représentants de la société civile.

Selon des données présentées à cette occasion, la pollution plastique en Méditerranée, représente moins de 1% des eaux marines mondiales mais concentre environ 7% des microplastiques recensés à l'échelle planétaire, avec des concentrations pouvant dépasser 1,25 million de fragments par km².

Entre 150 000 et 500 000 tonnes de déchets plastiques de grande taille et entre 70 000 et 130 000 tonnes de microplastiques atteignent chaque année les mers européennes, dont une part importante se retrouve en Méditerranée.