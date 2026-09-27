Togo: La seconde vie des coques de coco

26 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

Dans la banlieue nord de Lomé, à Agoè-Cacavéli, les coques de noix de coco ne finissent plus forcément à la poubelle. Dans son atelier baptisé « Art Angélique », Diyane Apélété Ganda leur offre une seconde vie, les transformant en verres à vin ou à eau, en assiettes, en bols, en vases ou en carafes.

Dessinateur de formation, Ganda n'en est pas à ses premières expérimentations.

Les matières naturelles ont longtemps nourri son travail, donnant naissance à des tableaux, des sculptures et des boîtes à bijoux. C'est cette même sensibilité, doublée d'une véritable préoccupation environnementale, qui l'a naturellement conduit vers les coques de coco.

L'artisan se procure ses matières premières auprès de vendeurs de noix de coco entières sur les marchés de la capitale. Vient ensuite une étape déterminante : le tri. Chaque coque est examinée avec attention, en fonction de sa forme, de sa courbure, de son épaisseur, avant qu'il ne décide de l'objet qu'elle deviendra.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une fois lasélection opérée, le vrai travail de transformation commence : découpe, extraction de l'amande, puis ponçage minutieux pour affiner la texture.

Certaines pièces nécessitent un assemblage par collage, afin d'obtenir la forme finale recherchée, un processus long et exigeant, qui transforme peu à peu une coque brute et rugueuse en objet lisse, esthétique et fonctionnel.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.