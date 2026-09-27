Burkina Faso: Excellence scolaire - Des élèves et des enseignants des régions de Bankui et du Sourou primés à Dédougou

Le gouverneur des régions de Bankui et du Sourou, Babo Pierre Bassinga, a présidé la journée de l'excellence scolaire organisée par la direction régionale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle, le vendredi 25 septembre 2026, à Dédougou et placée sur thème du renforcement de la résilience comme gage de la continuité éducative et de meilleurs résultats scolaires.

Après plus d'une décennie de suspension, les acteurs de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle des régions de Bankui et du Sourou ont renoué, cette année, avec la célébration de l'excellence à l'école.

La direction régionale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle, avec l'appui du ministère de l'Enseignement de base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales, a procédé à la relance de cette initiative régionale de magnificence du mérite aussi bien du côté des élèves que du côté des enseignants.

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Ils sont plus d'une vingtaine de lauréats à avoir reçu des récompenses pour leurs meilleures performances enregistrées au cours de l'année scolaire 2025-2026. A l'occasion de la cérémonie tenue à Dédougou, chef-lieu de la région de Bankui, le vendredi 25 septembre 2026, un vélo a été offert à chaque meilleur élève du privé comme du public des six provinces des régions de Bankui et du Sourou pour leur excellence prouvée à la dernière session du Certificat d'études primaires (CEP).

Les meilleurs élèves des provinces des Balé et du Sourou dans le volet enseignement privé ont obtenu chacun une tablette de plus. Au niveau de l'enseignement public, ce sont les deux meilleurs élèves des provinces du Nayala et de la Koosin qui sont repartis avec une tablette chacun en plus du vélo. Quant à la meilleure élève des deux régions qui se trouve être celle du Sourou issue de l'enseignement privé, elle a reçu de l'association African women leader, un vélo et un kit solaire.

Les organisateurs ont jugé utile de récompenser les sacrifices des élèves en zones à fort défi sécuritaire. Les communes de Tansila, Barani, Gassan et Toéni respectivement dans les provinces des Banwa, Koosin, Nayala et Sourou ont été à l'honneur. Des élèves de ces localités ont obtenu chacun un vélo plus la somme de 20 000 FCFA.

Le meilleur enseignant de chaque province des régions de Bankui et du Sourou a bénéficié d'un ordinateur portable et sanctionné par un certificat de mérite. En plus de ces cadeaux, la super enseignante régionale, Kayétou Zouri, directrice de l'école de Djibasso A, province de la Koosin, s'est vue octroyée une moto originale de marque Sirius 115.

Elle considère le travail qui a abouti à son sacre comme un don de soi qui a nécessité une synergie d'action. Bien qu'étant une source de motivation, l'enseignante juge son prix comme interpellateur à redoubler d'ardeur au travail. Le gouverneur, Babo Pierre Bassinga, a présidé l'activité alors qu'elle était placée sous le patronage du ministre en charge de l'Enseignement de Base, Jacques Sosthène Dingara. Le PDG de SOFARY, Moctar Dédougou Diakité, et le ministre de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé, ont coparrainé cette édition de la journée d'excellence scolaire.

L'école reprend du poil de la bête

Le directeur régional en charge de l'éducation primaire, Hyacinthe Fulbert Coulibaly, a avoué que la cérémonie constitue un moment de reconnaissance envers celles et ceux qui, par leur travail, leur discipline, leur persévérance et leur sens du devoir, ont su se distinguer. « Nos acteurs récompensés sont des battants qui ont fait preuve d'effort et de persévérance. Ils démontrent que, malgré les difficultés auxquelles notre système éducatif reste confronté, l'excellence demeure possible lorsque le travail, l'encadrement et la détermination se conjuguent », a-t-il déclaré.

Les performances enregistrées sont le fruit de l'engagement de tous les acteurs intervenant dans le secteur éducatif, foi de M. Coulibaly. Il a précisé qu'à l'issue du CEP 2026, le Bankui et le Sourou ont réalisé 92,68 % de taux global de réussite. Ces résultats s'inscrivent dans la dynamique de relèvement de l'école dans la région, éprouvée par l'insécurité, avec la réouverture de près de 450 établissements d'enseignement primaire tout un peu plus de 125 000 élèves à ce jour, a confié le directeur régional.

Représentant les parrains, Moctar Dédougou Diakité, a souligné que cette initiative appelle à l'engagement au service de la jeunesse et du système éducatif. Et personne ne doit se faire solliciter pour soutenir un tel projet qui permet d'offrir aux enfants les clés de leur avenir. « Nous réaffirmons notre constante disponibilité à accompagner toutes les initiatives qui concourent à l'amélioration de la qualité de l'éducation, à la promotion du mérite et à l'épanouissement de notre jeunesse. Investir dans l'éducation n'est pas seulement un devoir moral, c'est le choix le plus sûr pour bâtir une société forte, juste et prospère », a-t-il laissé entendre. L'école, pour ce parrain, reste un levier de cohésion sociale, de résilience et de développement.

Il a invité les lauréats à maintenir le cap de la détermination car, le Burkina Faso a besoin de femmes et d'hommes compétents, intègres, innovants et profondément attachés aux valeurs de travail, de patriotisme et de solidarité, a ajouté celui qui dit partager la vision que le Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim Traoré, se fait de l'école. Laquelle vision « place la formation des ressources humaines, le développement des compétences techniques et professionnelles ainsi que la valorisation des métiers au coeur de la refondation nationale », a relevé M. Diakité.

Le gouverneur a, quant à lui, signifié que cette journée d'excellence scolaire participe d'une quête de stratégie pour améliorer l'apprentissage et susciter l'émulation en milieu scolaire. Il a présenté la cérémonie du jour comme l'expression de la volonté des plus hautes autorités de faire de l'éducation un levier essentiel de développement et de souveraineté nationale. « Elle est le symbole de notre engagement collectif à promouvoir une école performante, inclusive et porteuse d'espérance pour notre jeunesse », a-t-il ajouté.