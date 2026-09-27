Afrique: Sommet de Kintelé sur l'innovation des villes africaines - L'apport du Sénat sollicité

Reçus le 23 septembre à Brazzaville par le deuxième vice-président du Sénat, Gabriel Ondongo, la députée maire de Kintelé, Stella Sassou N'Guesso, et le président de l'agglomération et maire de Nevers, Denis Thuriot, ont plaidé pour l'accompagnement de la première édition du Sommet international de l'innovation des villes africaines (SIIV.IA), prévue en mars 2027.

À l'image du Sommet international de l'innovation en villes médianes (SIIViM), porté par les villes de Nevers, en France, et Québec, au Canada, le SIIV.IA se veut être un rendez-vous annuel regroupant pouvoirs publics, collectivités locales, innovateurs et entrepreneurs autour d'une même table. Le maire de Kintelé qui a présenté le projet au Sénat, avec l'appui de son homologue de Nevers, tient à la réussite de cet évènement.

« L'objectif de notre plaidoyer est de trouver des partenaires qui vont nous accompagner dans la faisabilité de ce sommet. Nous avons besoin de beaucoup de partenaires, que ce soit des partenaires locaux ou internationaux. Nous aurons également besoin des sociétés qui viendront exposer, parce qu'il y a plusieurs termes sur lesquels nous allons travailler, notamment la santé, l'assainissement, l'éducation et la mobilité », a expliqué Stella Sassou N'Guesso, estimant que le Parlement et le gouvernement sont mieux placés pour aider la mairie de Kintelé dans l'organisation de cette activité, au regard de leurs carnets d'adresse. Son souhait est de voir ce sommet réunir plusieurs villes congolaises et africaines.

Désormais partenaire incontournable de la ville de Kintelé, le maire de Nevers, Denis Thuriot, est facilitateur et accompagnateur dans ce projet ambitieux. Selon lui, le sommet de Kintelé aura une particularité parce qu'il sera le premier SIIViM-Afrique et s'appellera le SIIV.IA, en tenant compte de l'innovation dans les villes africaines. Evénement international organisé depuis sa création en 2018 à Nevers et au Québec, le SIIViM dont la prochaine édition se tiendra dans quelques semaines au Canada, va se déporter l'année prochaine en Afrique.

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Il a rappelé que les assises de Kintelé sont réservées au Congo et à l'Afrique. « La particularité, est d'avoir à la fois des points communs et des particularismes, parce que les problématiques diffèrent d'un pays à l'autre déjà, et souvent d'un continent à l'autre, même si on retrouve des enjeux similaires. Le maire de Kintelé a parlé de la e-santé, nous avons déjà cette expertise sur notre territoire », a-t-il rassuré.

Il a, par ailleurs, indiqué que l'objectif du SIIViM est de démontrer qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'évolution sociétale sans innovation. Il sera aussi question de parler de l'intelligence artificielle à Kintelé. Car, l'idée capitale est de prouver que l'innovation au service de l'homme et dans toutes les politiques publiques. Insistant sur le partage d'expérience, le président de l'agglomération de Nevers pense que, derrière cette démarche, il y a l'accord de jumelage signé entre les deux parties en marge du forum sur la décentralisation de 2023 à Brazzaville.

« Nous avions symbolisé ce jumelage, maintenant, il faut lui donner du concret. Cela peut passer autour du tourisme, autour de nos fleuves, parce qu'on a des problématiques similaires et des enjeux aussi. Notre voeu est que ce SIIV.IA soit une vraie réussite et que nous y contribuions à la hauteur de ce qu'elle attend de nous », a laissé entendre Denis Thuriot.