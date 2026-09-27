En annonçant le 24 septembre devant la Chambre de commerce américaine en Côte d'Ivoire (AmCham-CI) que la Côte d'Ivoire dispose de 11 millions d'hectares de parcours favorables à l'élevage, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, n'a pas livré un simple chiffre foncier. Il a posé la réponse ivoirienne à une triple menace : pénurie, chantage et déstabilisation.

Le constat est que malgré 2,8 millions d'emplois, le pays ne couvre que 49% de ses besoins en viandes, 15% en lait et 12% en ressources halieutique. Cela conduit à débourser annuellement 782 milliards Fcfa d'importations. Une dépendance qui pourrait devenir une arme entre les mains des pays de l'Alliance des États du Sahel (Aes), principaux pourvoyeurs historiques.

La démonstration a d'ailleurs été faite le 11 mai 2026 lorsque le Burkina Faso suspend ses « Autorisations d'exportation de bétail ». Pour la Tabaski 2026, la Côte d'Ivoire avait besoin de 172 000 à 350 000 têtes, elle n'en produit localement que 87 500, soit 25%. Même rétention au Mali et au Niger. Conséquence immédiate : +10% sur les prix à Yamoussoukro notamment.

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Même vulnérabilité sur la pêche. Abidjan est le premier port thonier d'Afrique de l'Ouest et fait de la Côte d'Ivoire le premier exportateur mondial de thon en conserve vers l'Union européenne (Ue), mais le pays importe encore 728 000 tonnes de poisson. Le hub ne tient que si les corridors halieutiques tiennent. D'où l'axe stratégique noué avec la Mauritanie.

Le pays dispose du plus grand cheptel ouest-africain : 2,3 millions de bovins, 14,6 millions d'ovins, et a donné son accord pour fournir la Côte d'Ivoire pour la Tabaski. Mais cet allié est lui-même fragile, en difficulté récurrente avec le Mali. C'est tout l'enjeu de la visite de travail de 24h du Président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à Abidjan le 11 août 2026. Reçu par son « frère et ami » Alassane Ouattara, les deux Chefs d'État ont mis la sécurité régionale au coeur des échanges.

Au-delà des 12 accords bilatéraux signés en 2025, ils ont évoqué la consolidation de la paix et les enjeux transfrontaliers. Ces échanges interviennent dans un contexte immédiat où une vingtaine de commerçants mauritaniens revenant de Côte d'Ivoire venaient d'être interpellés près de Bamako par l'armée malienne, accusés de terrorisme. Preuve que sans routes sécurisées, pas de sécurité alimentaire.

Plus qu'un potentiel, une assurance-vie

Face à toutes ces problématiques, le gouvernement ivoirien passe à l'offensive avec la Politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture (Ponadepa 2026-2030) dotée de 2 875 milliards Fcfa. La stratégie vise notamment à organiser et professionnaliser le secteur avec cinq interprofessions créées en 2025 et la structuration des acteurs.

La modernisation recherchée se fait à travers 14 zones de développement (Zodecab), PPF Économie Animale avec la Banque africaine de développement (Bad), et l'édition 2026 du Sommet de l'élevage d'Abidjan (Selab 2026) avec l'État de l'Iowa (États-Unis)à travers l'Iowa State University comme partenaire technique. Quant à l'amélioration du patrimoine génétique, il consiste en l'identification digitale par puce ruminale et Centres de promotion avicole et de développement de l'aviculture en Côte d'Ivoire (Cpamap). L'objectif visé : passer de 12% à 70% de couverture halieutique et 75% en viande d'ici 2030.