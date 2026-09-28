Ethiopie: Le pays et la mer Rouge - Le retour inévitable à un lien historique

analyse

L'Éthiopie n'a jamais vraiment été étrangère à la mer Rouge.

Bien avant que les frontières modernes ne redessinent la carte de la Corne de l'Afrique, la civilisation éthiopienne était liée à la mer Rouge par le commerce, la diplomatie et des voies d'accès côtières reliant les hauts plateaux à l'Arabie, à la Méditerranée et au vaste monde de l'océan Indien.

Ce lien historique a finalement été rompu.

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Mais la géographie, elle, ne l'était pas.

L'Éthiopie compte aujourd'hui plus de 130 millions d'habitants, figure parmi les plus grandes économies d'Afrique et constitue un pôle économique majeur de la Corne de l'Afrique ; pourtant, elle demeure sans accès à la mer. Depuis des décennies, son commerce international dépend fortement des ports voisins, notamment de Djibouti.

La Banque mondiale continue de considérer Djibouti comme la principale porte d'entrée maritime de l'Éthiopie, tandis que des évaluations récentes soulignent comment les perturbations sur ce corridor peuvent se traduire directement par une hausse des coûts logistiques et des pressions économiques en Éthiopie.

Cette réalité a transformé l'accès maritime d'une question historique en un enjeu économique, sécuritaire et stratégique contemporain.

On ne peut pas négocier la géographie.

La perte par l'Éthiopie d'un accès direct à la mer n'a pas effacé sa position géographique.

Le pays demeure au coeur de la Corne de l'Afrique, jouxtant l'une des régions maritimes les plus importantes au monde. La mer Rouge, le golfe d'Aden et le détroit de Bab el-Mandeb relient l'Afrique au Moyen-Orient, à l'Asie et à l'Europe, et toute perturbation à cet endroit peut avoir des répercussions sur le commerce mondial, les marchés de l'énergie et les chaînes d'approvisionnement.

Pour l'Éthiopie, les conséquences sont particulièrement directes.

Une économie enclavée de cette envergure ne peut considérer la connectivité maritime comme une préoccupation secondaire. Chaque conteneur entrant ou sortant du pays dépend en fin de compte d'un corridor reliant l'intérieur du pays à la côte.

Le système actuel a certes permis de tisser des liens économiques importants avec Djibouti, mais il a également mis en lumière la vulnérabilité structurelle d'une dépendance quasi-totale à un seul point d'accès maritime. Le corridor Addis-Djibouti demeure essentiel au commerce éthiopien, tandis que la Banque mondiale souligne que les perturbations et les inefficacités tout au long de la chaîne logistique peuvent impacter les entreprises et les consommateurs.

La question n'est donc plus de savoir si l'Éthiopie s'intéresse à la mer, mais comment un pays du poids démographique et économique de l'Éthiopie peut bâtir une connectivité maritime fiable, diversifiée et durable.

Plus important encore, l'évolution rapide de la dynamique politique et militaire en mer Rouge et dans la Corne de l'Afrique a rendu l'accès souverain à la mer non seulement souhaitable pour l'Éthiopie, mais de plus en plus inévitable.

La mer Rouge n'est plus seulement une voie commerciale.

L'importance stratégique de la mer Rouge est devenue impossible à ignorer.

Le détroit de Bab el-Mandeb est un point de passage maritime crucial. Les perturbations récentes ont démontré à quel point l'insécurité en mer peut rapidement engendrer des problèmes économiques à terre, augmentant les coûts de fret, allongeant les délais de livraison et perturbant les chaînes d'approvisionnement.

L'ONU Commerce et Développement a récemment averti que la recrudescence des perturbations autour de Bab el-Mandeb entraîne des allongements des itinéraires, une augmentation de la consommation de carburant, une hausse des coûts et une pression accrue sur le commerce mondial.

Pour l'Éthiopie, cela crée un paradoxe frappant. Bien que le pays ne possède pas de littoral, l'instabilité le long de la mer Rouge peut avoir des répercussions directes sur son économie.

L'Éthiopie a donc un intérêt considérable dans la sécurité d'un espace maritime où sa présence directe est actuellement limitée.

C'est pourquoi la question de la mer Rouge ne peut se réduire à la recherche d'un port.

Il s'agit de connectivité, de sécurité économique et de stabilité régionale.

D'un port à un corridor

L'ambition maritime de l'Éthiopie prend tout son sens lorsqu'on la considère non pas comme la recherche d'une simple infrastructure côtière, mais comme faisant partie d'un corridor économique beaucoup plus vaste.

Une liaison maritime fonctionnelle relierait la côte aux routes, aux voies ferrées, aux ports secs, aux parcs industriels, aux centres de production agricole et aux marchés de consommation de l'Éthiopie.

L'objectif ne serait pas simplement de déplacer des conteneurs, mais de faire bouger une économie.

Cette distinction est importante.

Un port sans réseau fluvial efficace n'est qu'un point sur une carte. Un port connecté à la production, à l'industrie, à l'agriculture et aux marchés régionaux devient un moteur d'intégration économique.

L'expérience de l'Éthiopie avec le corridor de Djibouti démontre déjà l'importance de ce système plus vaste. Les travaux récents de la Banque mondiale sur le port sec de Modjo, par exemple, soulignent comment l'amélioration de la logistique intérieure peut réduire les délais de traitement et renforcer les liens de l'Éthiopie avec les marchés internationaux.

La prochaine étape de la réflexion maritime éthiopienne peut donc être comprise comme la recherche de corridors multiples, de portes d'entrée multiples et d'une plus grande résilience.

La sécurité économique est la sécurité maritime

La mer Rouge a également mis en lumière une autre réalité : la sécurité maritime et la sécurité économique sont de plus en plus indissociables.

Lorsque les routes maritimes sont menacées, les coûts d'assurance augmentent. Lorsque les navires doivent contourner des zones dangereuses, les délais de livraison s'allongent. Lorsque les coûts de transport de marchandises augmentent, les conséquences finissent par toucher les usines, les agriculteurs, les commerçants et les ménages situés loin des côtes.

L'Éthiopie n'a pas besoin d'être un pays côtier pour subir ces conséquences.

De fait, son enclavement rend un accès maritime fiable encore plus important.

Une stratégie maritime diversifiée pourrait renforcer la résilience de l'Éthiopie face aux perturbations, tout en créant des opportunités supplémentaires en matière de commerce, d'investissement et de développement industriel.

Cela pourrait également renforcer les intérêts économiques que l'Éthiopie partage avec ses voisins côtiers.

Un retour à la mer ne signifie pas forcément un retour à la rivalité.

La question maritime éthiopienne comporte une autre dimension qui mérite une attention accrue. L'accès à la mer ne doit pas nécessairement devenir une nouvelle source de concurrence régionale.

Il peut devenir un instrument d'intégration régionale.

Un port desservant le commerce éthiopien peut dynamiser l'économie d'un État côtier. Une route ou une voie ferrée reliant l'intérieur des terres à la côte peut connecter plusieurs économies. Des zones industrielles et logistiques peuvent créer des emplois et des investissements de part et d'autre de la frontière. En ce sens, les ambitions maritimes de l'Éthiopie ne peuvent être envisagées comme une simple revendication nationale, mais comme un élément d'une équation économique plus vaste à l'échelle de la Corne de l'Afrique.

Cette région a longtemps considéré la géographie comme une source de rivalité stratégique. Elle peut aussi y voir une opportunité d'intégration.

La question maritime de l'Éthiopie prend de l'ampleur, elle ne s'estompe pas.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné à plusieurs reprises que le désir de l'Éthiopie d'accéder à la mer repose sur des considérations géographiques, des impératifs économiques, le dialogue et une coopération mutuellement avantageuse, et non sur une volonté d'expansion militaire.

Le gouvernement éthiopien a déclaré que la taille démographique et économique du pays fait d'une connectivité maritime fiable un intérêt national majeur.

Cet argument s'inscrit dans une réalité plus large. L'Éthiopie n'est plus le même pays qu'il y a trente ans.

Sa population et son économie se sont développées. Ses ambitions commerciales se sont accrues. Sa production industrielle et agricole s'intègre davantage aux marchés internationaux. Et sa vulnérabilité aux perturbations sur les routes maritimes mondiales s'accroît.

La question maritime deviendra donc plus importante, et non moins, à mesure que l'économie éthiopienne se développera.

Le regain d'intérêt pour les affaires maritimes, notamment le rétablissement de la marine éthiopienne en 2018, témoigne de ce changement stratégique plus large.

Mais l'objectif ultime ne doit pas nécessairement être la projection de puissance.

Il peut s'agir de la protection des intérêts économiques, de la participation à la sécurité maritime régionale et de la création de liens commerciaux durables entre l'intérieur de l'Éthiopie et l'économie mondiale.

La géographie du futur

Le fait central demeure remarquablement simple :

L'enclavement de l'Éthiopie est une tragédie historique, fruit de forces extérieures et de décisions politiques prises durant une période tumultueuse des décisions qui ont profondément modifié le rapport du pays à la mer. Pourtant, cette nation immense n'a jamais été véritablement coupée de la mer Rouge.

Son économie repose sur le commerce maritime. Son environnement sécuritaire est façonné par la mer Rouge et le détroit de Bab el-Mandeb. Sa position géographique la place au coeur de la Corne de l'Afrique. Enfin, la croissance démographique et économique du pays rend l'accès fiable aux routes commerciales internationales de plus en plus crucial.

Le défi n'est donc pas de recréer l'histoire à l'identique, mais de bâtir une nouvelle relation avec la mer, adaptée aux réalités du XXIe siècle.

Cela concerne les ports, mais aussi les corridors. Cela concerne le commerce, mais aussi la sécurité.

Cela signifie l'intérêt national, mais aussi la coopération régionale.

Et surtout, cela signifie reconnaître que la mer Rouge n'est pas une étendue d'eau lointaine séparée de l'Éthiopie par des frontières politiques.

Cela fait partie de la géographie stratégique dans laquelle se dessine l'avenir de l'Éthiopie.

Pour un pays dont la civilisation est liée à la mer Rouge depuis des siècles, la recherche renouvelée de connexions maritimes n'est pas simplement un voyage dans le passé.

C'est l'Éthiopie qui regarde vers l'avenir et vers la mer.